  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Будё-Глимт
3:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
4' Желтая карточка
Лундему Мариус
1:0
7' Гол
Мо Бреде
2:0
62' Гол
Пеллегрино Амаль
2:1
68' Гол
Росет Мартин-Уве
3:1
76' Гол
Вембангомо Брис
90'+7
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Будё-Глимт
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Лиллестрём

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
К
1:0
Э
1:4
Э
1:1
К
4:1
Э
2:0
Э
0:1
ТМК
1:4
Э
0:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
1:2
КН
0:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.46

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (4) 0.88
Мумбанья Фарис 14 0.54
Грёнбек Альберт 9 0.35
Салтнес Ульрик 5 0.19
Берг Патрик 3 0.12
Ветлесен Уго 3 0.12
Мугиша Джоэл 3 0.12
Сёрли Сондре 2 0.08
Вембангомо Брис 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.58
Ольсен Томас 12 (1) 0.46
Осен Йермунд 3 0.12
Тённесен Кристоффер 3 0.12
Ибрахимай Илльдрен 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Росет Мартин-Уве 2 0.08
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Болли Матис 1 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Скогволд Хенрик 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Лиллестрём
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

4
6
Будё-Глимт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

31
27
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
Лиллестрём
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

35
33

Голы по времени матча

Забито

36
15
15 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
7
19%
1
7%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
2
6%
2
13%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
4
11%
3
20%
61-75
10
28%
5
33%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
31%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
6
29%
61-75
1
6%
6
29%
76-90

Забито

33
30
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
7
21%
4
13%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
8
24%
3
10%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
2
6%
9
30%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Забито

69
45
31 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
14
20%
5
11%
1-15
11
16%
8
18%
16-30
6
9%
7
16%
31-45
15
22%
5
11%
46-60
11
16%
6
13%
61-75
12
17%
14
31%
76-90

Пропущено

34
39
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
9
26%
4
10%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
5
15%
8
21%
46-60
6
18%
9
23%
61-75
3
9%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4

Результаты матчей

Будё-Глимт
Лиллестрём

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
3
8 раз 31%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
12
1
1.5
8
5
7
6
2.5
6
7
4
9
3.5
3
10
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
11
2
1.5
4
9
7
6
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
20
6
23
3
1.5
12
14
14
12
2.5
7
19
6
20
3.5
4
22
2
24
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 26 19 4 3 69 - 34 61
2.
Тромсё
 4:1 26 17 3 6 43 - 29 54
3.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
4.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
5.
Молде
 1:4 26 13 5 8 56 - 34 44
6.
Лиллестрём
 26 12 3 11 44 - 40 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 26 9 6 11 35 - 42 33
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
14.
Волеренга
 26 6 6 14 34 - 46 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
2.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 1:4 13 8 2 3 32 - 15 26
5.
Тромсё
 4:1 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 4:1 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 1:4 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
12.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Берг Патрик сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Мо Бреде бьет в цель!
    • 4'
      Лундему Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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