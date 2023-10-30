Тур: 26. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Стеен Кай
3:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЛундему Мариус
1:0
7' ГолМо Бреде
2:0
62' ГолПеллегрино Амаль
2:1
68' ГолРосет Мартин-Уве
3:1
76' ГолВембангомо Брис
90'+7
Ход матча
7'
1:0
62'
68'
76'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Будё-Глимт
Лиллестрём
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.46
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (4)
|0.88
|Мумбанья Фарис
|14
|0.54
|Грёнбек Альберт
|9
|0.35
|Салтнес Ульрик
|5
|0.19
|Берг Патрик
|3
|0.12
|Ветлесен Уго
|3
|0.12
|Мугиша Джоэл
|3
|0.12
|Сёрли Сондре
|2
|0.08
|Вембангомо Брис
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.58
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.46
|Осен Йермунд
|3
|0.12
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.12
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Скогволд Хенрик
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Лиллестрём
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
6
Будё-Глимт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
31
27
Будё-Глимт
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
Лиллестрём
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
19% (5)
50% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
35
33
Голы по времени матча
Забито
36
15
15 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
7
19%
1
7%
1-15
6
17%
2
13%
16-30
2
6%
2
13%
31-45
7
19%
2
13%
46-60
4
11%
3
20%
61-75
10
28%
5
33%
76-90
Пропущено
16
21
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
31%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
6
29%
61-75
1
6%
6
29%
76-90
Забито
33
30
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
7
21%
4
13%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
4
12%
5
17%
31-45
8
24%
3
10%
46-60
7
21%
3
10%
61-75
2
6%
9
30%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
3
17%
5
28%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Забито
69
45
31 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
14
20%
5
11%
1-15
11
16%
8
18%
16-30
6
9%
7
16%
31-45
15
22%
5
11%
46-60
11
16%
6
13%
61-75
12
17%
14
31%
76-90
Пропущено
34
39
20 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
9
26%
4
10%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
6
18%
7
18%
31-45
5
15%
8
21%
46-60
6
18%
9
23%
61-75
3
9%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4
Результаты матчей
Будё-Глимт
Лиллестрём
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
3
8 раз 31%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
121
85
76
67
49
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
112
49
76
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
206
233
1214
1412
719
620
422
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|69 - 34
|61
|2.
|4:1
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|26
|16
|4
|6
|47 - 29
|52
|4.
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|5.
|1:4
|26
|13
|5
|8
|56 - 34
|44
|6.
|26
|12
|3
|11
|44 - 40
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|50 - 43
|38
|8.
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|9.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|26
|9
|6
|11
|35 - 42
|33
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|26
|8
|3
|15
|34 - 56
|27
|13.
|26
|6
|7
|13
|28 - 40
|25
|14.
|26
|6
|6
|14
|34 - 46
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|2.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|1:4
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|4:1
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|31 - 19
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|4:1
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|1:4
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6