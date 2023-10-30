  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
АЕК
2:0
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
17' Гол
Пинеда Орбелин
24' Желтая карточка
Живкович Андрия
29' Желтая карточка
Баба Абдул-Рахман
32' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
2:0
54' Гол
Элиассон Никлас
80' Желтая карточка
Састре Хуан
87' Желтая карточка
Галанопулос Костас
87' Желтая карточка
Тайсон Фреда
88' Желтая карточка
Брэндон Льямас
90' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
90' Желтая карточка
Гачинович Мийат
90'+7

Ход матча

17'
Пинеда Орбелин
(Манталос Петрос)
1:0
24'
 
Живкович Андрия
29'
 
Баба Абдул-Рахман
32'
Шиманьски Дамиан
 
46'
 
Састре Хуан
Виейринья
54'
Элиассон Никлас
(Шиманьски Дамиан)
2:0
59'
 
Кулиеракис Костас
Несберг Иван
59'
 
Тайсон Фреда
Десподов Кирилл
64'
Цубер Стивен
Манталос Петрос
 
64'
Галанопулос Костас
Йонссон Йенс
 
75'
 
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
75'
 
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
80'
 
Састре Хуан
82'
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
 
82'
Гачинович Мийат
Шиманьски Дамиан
 
82'
Писарро Родольфо
Понсе Эсекель
 
87'
Галанопулос Костас
 
87'
 
Тайсон Фреда
88'
 
Брэндон Льямас
90'
Пинеда Орбелин
 
90'
Гачинович Мийат
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
4
Шиманьски
Дамиан
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
20
Манталос
Петрос
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
15
Трост-Эконг
Виллиам
3
Несберг
Иван
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
33
Саматта
Мбвана
АЕК
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.3%
41.9%
19 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

59 матчей

37.3%
22%
40.7%
22 победы 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.2%
49.2%
18.6%
19 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.8%
35.6%
35.6%
17 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

К
2:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.28
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.55

Среднее время на гол

75
163

Всего голов

73
41

Голов в среднем за матч

1.24
0.69

Тотал матчей

2.5
53
Больше 90%
Меньше 10%
6
35
Больше 59%
Меньше 41%
24
19
Больше 32%
Меньше 68%
40
7
Больше 12%
Меньше 88%
52

Среднее время на гол

72
129

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.33
Элиассон Никлас 2 0.22
Амрабат Нордин 2 (2) 0.22
Пинеда Орбелин 2 0.22
Гачинович Мийат 2 (1) 0.22
Вида Домагой 1 0.11
Йонссон Йенс 1 0.11
Понсе Эсекель 1 0.11
Мохаммади Милад 1 0.11
Мукуди Ароль 1 0.11
Рота Лазарос 1 0.11
Шиманьски Дамиан 0 0
Манталос Петрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.44
Оздоев Магомед 2 0.22
Мург Томас 2 0.22
Константелиас Янис 2 0.22
Брэндон Льямас 1 0.11
Саматта Мбвана 1 0.11
Кулиеракис Костас 1 0.11
Цимас Стефанос 1 0.11
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Шиманьски Дамиан 3 0
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Калленс Александр 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Мург Томас 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Котарски Доминик 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
9
АЕК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
4
44%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
7
41%
5
36%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1
ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2
ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2

Результаты матчей

АЕК
ПАОК

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

АЕК
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
6
3
3
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 8 7 1 0 25 - 3 22
2.
АЕК
 9 6 2 1 17 - 8 20
3.
Панатинаикос
 8 6 1 1 27 - 6 19
4.
ПАОК
 9 5 2 2 15 - 7 17
5.
Ламия
 9 4 3 2 10 - 12 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
9.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
10.
ПАС Янина
 10 2 2 6 13 - 16 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
5.
ПАОК
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЕК 2:0 ПАОК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     