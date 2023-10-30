Тур: 9. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
17' ГолПинеда Орбелин
24' Желтая карточкаЖивкович Андрия
29' Желтая карточкаБаба Абдул-Рахман
32' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
2:0
54' ГолЭлиассон Никлас
80' Желтая карточкаСастре Хуан
87' Желтая карточкаГаланопулос Костас
87' Желтая карточкаТайсон Фреда
88' Желтая карточкаБрэндон Льямас
90' Желтая карточкаПинеда Орбелин
90' Желтая карточкаГачинович Мийат
90'+7
Ход матча
17'
24'
32'
46'
54'
80'
87'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
31 матч
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.3%
41.9%
19 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
59 матчей
37.3%
22%
40.7%
22 победы 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.2%
49.2%
18.6%
19 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.8%
35.6%
35.6%
17 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.28
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.2
0.55
Среднее время на гол
75
163
Всего голов
73
41
Голов в среднем за матч
1.24
0.69
Тотал матчей
2.5
53
Больше 90%
Меньше 10%
6
35
Больше 59%
Меньше 41%
24
19
Больше 32%
Меньше 68%
40
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
Среднее время на гол
72
129
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.33
|Элиассон Никлас
|2
|0.22
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.22
|Пинеда Орбелин
|2
|0.22
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.22
|Вида Домагой
|1
|0.11
|Йонссон Йенс
|1
|0.11
|Понсе Эсекель
|1
|0.11
|Мохаммади Милад
|1
|0.11
|Мукуди Ароль
|1
|0.11
|Рота Лазарос
|1
|0.11
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.44
|Оздоев Магомед
|2
|0.22
|Мург Томас
|2
|0.22
|Константелиас Янис
|2
|0.22
|Брэндон Льямас
|1
|0.11
|Саматта Мбвана
|1
|0.11
|Кулиеракис Костас
|1
|0.11
|Цимас Стефанос
|1
|0.11
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Шиманьски Дамиан
|3
|0
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Котарски Доминик
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
9
АЕК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
4
44%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
7
41%
5
36%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1
ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2
ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2
Результаты матчей
АЕК
ПАОК
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
АЕК
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
63
36
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5