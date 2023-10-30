Тур: 13. Стадион: Ceres Park. Зрители: 12783 Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
1:0
27' ГолСерра Янни
34' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
1:1
35' ПенальтиБундгаард Филип
66' Желтая карточкаКнудсен Магнус
77' Желтая карточкаПоульсен Николай
2:1
85' ГолБех Тобиас
89' Желтая карточкаПедерсен Миккель
90' Желтая карточкаFrederik Brandhof
90' Вторая желтая карточкаFrederik Brandhof
90'+11
Ход матча
27'
1:0
34'
35'
1:1
66'
67'
77'
85'
2:1
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
391 Количество передач 489
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
19
Каль
Эрик
13
Серра
Янни
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Раннерс
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
42 матча
16.7%
40.5%
42.8%
7 побед 17 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.4%
45.2%
33.4%
9 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
26
Голов в среднем за матч
0.79
1.13
Среднее время на гол
114
79
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.52
1.32
Среднее время на гол
59
68
Всего голов
50
51
Голов в среднем за матч
1.19
1.21
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
Среднее время на гол
75
74
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.38
|Бех Тобиас
|5
|0.38
|Серра Янни
|2
|0.15
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.08
|Поульсен Николай
|1
|0.08
|Тингагер Фредерик
|1
|0.08
|Кнудсен Магнус
|1
|0.08
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|3
|0.23
|Бундгаард Филип
|3 (2)
|0.23
|Копплин Бьорн
|2
|0.15
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.08
|Хег Даниэль
|1
|0.08
|Даммерс Вессель
|1
|0.08
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.08
|Hugo Andersson2
|1
|0.08
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Frederik Brandhof
|1
|1
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
7
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Раннерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
5
33%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
13%
4
25%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
6
40%
4
17%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
4
27%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4
Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Раннерс
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
49
58
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (4)
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4