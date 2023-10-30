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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 12783 Главный судья: Peter Kjaersgaard
АГФ Орхус
2:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
27' Гол
Серра Янни
34' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
1:1
35' Пенальти
Бундгаард Филип
66' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
77' Желтая карточка
Поульсен Николай
2:1
85' Гол
Бех Тобиас
89' Желтая карточка
Педерсен Миккель
90' Желтая карточка
Frederik Brandhof
90' Вторая желтая карточка
Frederik Brandhof
90'+11

Ход матча

27'
Серра Янни
(Каль Эрик)
1:0
34'
Хенриксен Тобиас
 
35'
1:1
Бундгаард Филип
36'
 
Ольсен Оливер
Копплин Бьорн
66'
Кнудсен Магнус
 
67'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
73'
 
Эйджийри Эрнест
Бундгаард Филип
73'
 
Педерсен Миккель
Нордли Симен Болькан
76'
Якоб Андерсен
Кнудсен Магнус
 
76'
Frederik Brandhof
Серра Янни
 
77'
Поульсен Николай
 
85'
Бех Тобиас
(Frederik Brandhof)
2:1
86'
 
Камара Аль-Хаджи
Каллесеэ Миккель
86'
 
Альбек Мадс
Энггаард Мэдс
89'
 
Педерсен Миккель
90'
Tobias Anker
Бех Тобиас
 
90'
Frederik Brandhof
 
90'
Frederik Brandhof
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 391 Количество передач 489
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
13
Серра
Янни
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
10
Бундгаард
Филип
АГФ Орхус
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Раннерс

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

42 матча

16.7%
40.5%
42.8%
7 побед 17 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.4%
45.2%
33.4%
9 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
1:1
К
0:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:4
СД
1:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
4:1
СД
3:2
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
4:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
26

Голов в среднем за матч

0.79
1.13

Среднее время на гол

114
79

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.52
1.32

Среднее время на гол

59
68

Всего голов

50
51

Голов в среднем за матч

1.19
1.21

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
37

Среднее время на гол

75
74

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (1) 0.38
Бех Тобиас 5 0.38
Серра Янни 2 0.15
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.08
Поульсен Николай 1 0.08
Тингагер Фредерик 1 0.08
Кнудсен Магнус 1 0.08
Беихмо Феликс 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Линкс Гифт 0 0
Каль Эрик 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 3 0.23
Бундгаард Филип 3 (2) 0.23
Копплин Бьорн 2 0.15
Эйджийри Эрнест 1 0.08
Хег Даниэль 1 0.08
Даммерс Вессель 1 0.08
Нордли Симен Болькан 1 0.08
Hugo Andersson2 1 0.08
Эгхо Марвин 0 0
Каллесеэ Миккель 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Каль Эрик 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бех Тобиас 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
7
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Раннерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
5
33%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
13%
4
25%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
6
40%
4
17%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
4
27%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1
Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4
Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Раннерс

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 13 8 2 3 23 - 10 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 13 6 4 3 24 - 11 22
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 13 3 5 5 15 - 25 14
9.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
10.
Оденсе
 13 3 3 7 17 - 20 12
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
5.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
7.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
9.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но АГФ Орхус вырывает победу
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12783 болельщиков
  • 101'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 46%, Раннерс: 54%.
  • 101'
    Ольсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 101'
    Андерсон Микаэль успешно блокирует удар.
  • 101'
    Альбек Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Где смотреть матч АГФ Орхус 2:1 Раннерс онлайн

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