Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Tobias Anker

94' Камара Аль-Хаджи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Педерсен Миккель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

85' ГОООООЛ - Тобиас Бех АГФ Орхус забивает ударом головой

84' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тактическая замена. Кнудсен Магнус уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

76' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кнудсен Магнус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Раннерс

64' О, нет. Из многообещающей позиции Тобиас Бех из команды АГФ Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

63' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Раннерс пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс

62' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Лассо получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Кулибали Лассо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

53' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

52' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

50' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Раннерс

49' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля