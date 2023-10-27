Тур: 10. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Марченаро Маттео
Позже
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
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Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лацио
Фиорентина
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
36 матчей
58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Среднее время на гол
77
115
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|3
|0.33
|Весино Матиас
|2
|0.22
|Иммобиле Чиро
|2 (1)
|0.22
|Андерсон Фелипе
|1
|0.11
|Кастельянос Валентин
|1
|0.11
|Камада Даити
|1
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.11
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|5
|0.56
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.44
|Мартинес Лукас II
|2
|0.22
|Дункан Альфред
|1
|0.11
|Бираги Кристиано
|1
|0.11
|Мандрагора Роландо
|1
|0.11
|Нзола М'Бала
|1
|0.11
|Брекало Йосип
|1
|0.11
|Куаме Кристиан
|1
|0.11
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Маурицио Сарри
|1
|1
|Катальди Данило
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
7
Лацио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
1
9%
4
24%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2
Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2
Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0
Результаты матчей
Лацио
Фиорентина
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лацио
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
63
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|5 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Милан
|Тиав Малик
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина
Исход игры
Лацио
67.3% (35)
Ничья
25% (13)
Фиорентина
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (36)
Меньше
29.41% (15)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
2:1 Лацио
53.8% (28)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:0 Лацио
9.6% (5)
2:2 Ничья
3.8% (2)
1:2 Фиорентина
3.8% (2)
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