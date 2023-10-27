  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Лацио
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 51
Лацио 66.7% (34)
X 25.5% (13)
Фиорентина 7.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Фиорентина
2.33
Реклама, ligastavok.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лацио
Фиорентина

История личных встреч

Лацио
Фиорентина

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
16%
24%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

36 матчей

58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:4
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.78

Среднее время на гол

77
115

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.33
Весино Матиас 2 0.22
Иммобиле Чиро 2 (1) 0.22
Андерсон Фелипе 1 0.11
Кастельянос Валентин 1 0.11
Камада Даити 1 0.11
Дзакканьи Маттиа 1 0.11
Лаццари Мануэль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 5 0.56
Бонавентура Джакомо 4 0.44
Мартинес Лукас II 2 0.22
Дункан Альфред 1 0.11
Бираги Кристиано 1 0.11
Мандрагора Роландо 1 0.11
Нзола М'Бала 1 0.11
Брекало Йосип 1 0.11
Куаме Кристиан 1 0.11
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Маурицио Сарри 1 1
Катальди Данило 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Ровелла Николо 2 0
Педро Родригес 1 0
Весино Матиас 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Марушич Адам 1 0
Исаксен Густав 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 3 0
Бонавентура Джакомо 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Лацио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
7
Лацио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
18%
5
29%
29%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
1
9%
4
24%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
4
29%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2
Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2
Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0

Результаты матчей

Лацио
Фиорентина

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лацио
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
8.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
14.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
15.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
14.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Лацио 66.7% (34)
    X 25.5% (13)
    Фиорентина 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Фиорентина
    2.33
    Реклама, ligastavok.ru
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лацио - Фиорентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина

    Исход игры
    Лацио
    67.3% (35)
    Ничья
    25% (13)
    Фиорентина
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (36)
    Меньше
    29.41% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.27% (44)
    Нет
    13.73% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    53.8% (28)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:0 Лацио
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    1:2 Фиорентина
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Фиорентина
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     