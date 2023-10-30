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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Молде
1:4
Второй тайм: 90+'
Тромсё
0'
18' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
27' Желтая карточка
Опсал Сакариас
0:1
33' Гол
Malick Diouf
0:2
56' Гол
Траоре Маи
0:3
75' Гол
Нордас Лассе
0:4
78' Гол
Нордас Лассе
1:4
84' Гол
Хёуген Кристоффер
88' Желтая карточка
Эйкрем Магнус

Ход матча

18'
 
Гундерсен Йостейн
27'
 
Опсал Сакариас
33'
0:1
Malick Diouf
(Траоре Маи)
56'
0:2
Траоре Маи
(Опсал Сакариас)
67'
Хестад Эйрик
Брейвик Эмиль
 
67'
Эйкрем Магнус
Хауган Эйрик
 
67'
Бериша Ветон
Китолано Эрик
 
67'
 
Нордас Лассе
Траоре Маи
73'
 
Jens Hjertoe-Dahl
Опсал Сакариас
73'
 
Vegard Oestraat Erlien
Jakob Napoleon Romsaas
75'
0:3
Нордас Лассе
78'
0:4
Нордас Лассе
(Йенсен Рубен)
78'
Эриксен Кристиан
Коса Маркус Андреас
 
78'
Грёдем Магнус
Гульбрандсен Фредрик
 
84'
Хёуген Кристоффер
(Хестад Эйрик)
1:4
88'
Эйкрем Магнус
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Тромсё
50.00
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4.25
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4.90
Все Коэффициенты
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
15
Коса
Маркус
Андреас
6
Эллингсен
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
8
Гульбрандсен
Фредрик
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
26
Malick
Diouf
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
8
Антонсен
Кент-Аре
29
Траоре
Маи
Молде
3-5-2
Тромсё
3-4-2-1

История личных встреч

Молде
Тромсё

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

31 матч

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
ТМК
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:1
КН
2:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:2
ТМС
5:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
4:4
Э
0:0

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2.13
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.63
0.87

Среднее время на гол

55
103

Всего голов

58
39

Голов в среднем за матч

1.87
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.27
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.23
Эйкрем Магнус 6 0.23
Грёдем Магнус 6 0.23
Линнес Мартин 5 0.19
Эриксен Кристиан I 4 0.15
Китолано Эрик 4 0.15
Бериша Ветон 3 (1) 0.12
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.12
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Эллингсен Мартин 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 13 (4) 0.5
Yaw Paintsil 5 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.19
Вестерлунн Никлас 4 (1) 0.15
Траоре Маи 4 0.15
Йенсен Рубен 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Malick Diouf 2 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Нордас Лассе 0 0
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 4 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Молде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Тромсё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
2
Молде
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Тромсё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

19
19
Молде
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Тромсё
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

34
18
17 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
12%
0
0%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
5
15%
6
33%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
6
18%
4
22%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
17%
4
18%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
5
23%
76-90

Пропущено

20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90

Забито

57
40
28 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
8
14%
4
10%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
11
19%
5
13%
31-45
9
16%
11
28%
46-60
9
16%
8
20%
61-75
11
19%
9
23%
76-90

Пропущено

28
27
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
5
18%
6
22%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
7
25%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2
Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1

Результаты матчей

Молде
Тромсё

Точный счет

0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Молде
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
7
6
6
6
2.5
3
10
4
8
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
5
7
3
10
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
21
4
15
10
1.5
12
13
9
16
2.5
5
20
7
18
3.5
1
24
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 26 19 4 3 69 - 34 61
2.
Тромсё
 4:1 26 17 3 6 43 - 29 54
3.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
4.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
5.
Молде
 1:4 26 13 5 8 56 - 34 44
6.
Лиллестрём
 26 12 3 11 44 - 40 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 26 9 6 11 35 - 42 33
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
14.
Волеренга
 26 6 6 14 34 - 46 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
2.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 1:4 13 8 2 3 32 - 15 26
5.
Тромсё
 4:1 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 4:1 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 1:4 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
12.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Траоре Маи сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Malick Diouf бьет в цель!
    • 27'
      Опсал Сакариас получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Гундерсен Йостейн получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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