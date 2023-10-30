Тур: 26. Стадион: Акер. Главный судья: Моэн Свейн
0'
18' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
27' Желтая карточкаОпсал Сакариас
0:1
33' ГолMalick Diouf
0:2
56' ГолТраоре Маи
0:3
75' ГолНордас Лассе
0:4
78' ГолНордас Лассе
1:4
84' ГолХёуген Кристоффер
88' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
Ход матча
27'
33'
0:1
56'
0:2
75'
0:3
78'
0:4
84'
88'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Malick DioufЗащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Молде
Тромсё
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
31 матч
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2.13
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.63
0.87
Среднее время на гол
55
103
Всего голов
58
39
Голов в среднем за матч
1.87
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.27
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.23
|Эйкрем Магнус
|6
|0.23
|Грёдем Магнус
|6
|0.23
|Линнес Мартин
|5
|0.19
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.15
|Китолано Эрик
|4
|0.15
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.12
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.12
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.08
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.08
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Эллингсен Мартин
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (4)
|0.5
|Yaw Paintsil
|5
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.19
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.15
|Траоре Маи
|4
|0.15
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Malick Diouf
|2
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Молде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Тромсё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
2
Молде
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Тромсё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
19
19
Молде
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Тромсё
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
34
18
17 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
12%
0
0%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
5
15%
6
33%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
6
18%
4
22%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
17%
4
18%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
5
23%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90
Забито
57
40
28 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
8
14%
4
10%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
11
19%
5
13%
31-45
9
16%
11
28%
46-60
9
16%
8
20%
61-75
11
19%
9
23%
76-90
Пропущено
28
27
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
5
18%
6
22%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
7
25%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2
Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Молде
Тромсё
Точный счет
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Молде
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
84
76
66
310
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
57
310
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
214
1510
1213
916
520
718
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|69 - 34
|61
|2.
|4:1
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|26
|16
|4
|6
|47 - 29
|52
|4.
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|5.
|1:4
|26
|13
|5
|8
|56 - 34
|44
|6.
|26
|12
|3
|11
|44 - 40
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|50 - 43
|38
|8.
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|9.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|26
|9
|6
|11
|35 - 42
|33
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|26
|8
|3
|15
|34 - 56
|27
|13.
|26
|6
|7
|13
|28 - 40
|25
|14.
|26
|6
|6
|14
|34 - 46
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|2.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|1:4
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|4:1
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|31 - 19
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|4:1
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|1:4
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6