Тур: 26. Стадион: Акер. Главный судья: Моэн Свейн
0'
18' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
27' Желтая карточкаОпсал Сакариас
0:1
33' ГолMalick Diouf
0:2
56' ГолТраоре Маи
0:3
75' ГолНордас Лассе
0:4
78' ГолНордас Лассе
1:4
84' ГолХёуген Кристоффер
88' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
90'+4
Ход матча
27'
33'
0:1
56'
0:2
75'
0:3
78'
0:4
84'
88'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Malick DioufЗащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Молде
Тромсё
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
31 матч
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2.13
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.63
0.87
Среднее время на гол
55
103
Всего голов
58
39
Голов в среднем за матч
1.87
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.27
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.23
|Эйкрем Магнус
|6
|0.23
|Грёдем Магнус
|6
|0.23
|Линнес Мартин
|5
|0.19
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.15
|Китолано Эрик
|4
|0.15
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.12
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.12
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.12
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Эллингсен Мартин
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (4)
|0.5
|Yaw Paintsil
|5
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.19
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.15
|Траоре Маи
|4
|0.15
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Нордас Лассе
|2
|0.08
|Malick Diouf
|2
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|3
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Молде
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Тромсё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
2
Молде
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Тромсё
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
19
19
Молде
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Тромсё
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
27
21
Голы по времени матча
Забито
35
22
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
11%
0
0%
1-15
7
20%
2
9%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
5
14%
7
32%
46-60
6
17%
5
23%
61-75
7
20%
5
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
7
44%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
17%
4
18%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
5
22%
5
23%
76-90
Пропущено
20
12
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90
Забито
58
44
28 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 15
3 Не забивали 4
8
14%
4
9%
1-15
9
16%
3
7%
16-30
11
19%
6
14%
31-45
9
16%
12
27%
46-60
9
16%
9
20%
61-75
12
21%
10
23%
76-90
Пропущено
32
28
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
4
13%
3
11%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
6
19%
6
21%
31-45
8
25%
3
11%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
25%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2
Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1
Результаты матчей
Молде
Тромсё
Точный счет
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Молде
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
85
76
67
310
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
67
310
310
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
224
1511
1313
917
620
719
224
224
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6