Тур: 9. Стадион: Бесса. Главный судья: Nuno Almeida
0:1
Второй тайм: 73'
0'
0:1
37' ГолКатаму Жени
45' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
47' Желтая карточкаМораиш Тиагу
59' Желтая карточкаФеррейра Филипе
Ход матча
37'
0:1
45'
47'
59'
69'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Макута
Гайус
13
Ватай
Масаки
21
Мораиш
Тиагу
21
Катаму
Жени
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
21 Мораиш ТиагуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Пирес ЛуишВратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
80 БернаЗащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Боавишта
Спортинг Л
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
21 матч
9.5%
9.5%
81%
2 победы 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.18
Среднее время на гол
112
495
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.09
1.6
Среднее время на гол
43
56
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.48
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|5
|0.56
|Мораиш Тиагу
|4
|0.44
|Агра Салвадор
|2
|0.22
|Мальейру Педро
|2
|0.22
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.11
|Вукотич Илия
|1
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|0.67
|Паулинью Жуан
|5
|0.56
|Поте
|2
|0.22
|Эдвардс Маркус
|1
|0.11
|Морита Хидемаса
|1
|0.11
|Юлманд Мортен
|1
|0.11
|Катаму Жени
|1
|0.11
|Диоманде Усман
|1
|0.11
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|3
|1
|Макута Гайус
|4
|0
|Мораиш Тиагу
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Пети Арманду
|2
|0
|Авазьем Чидозье
|2
|0
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Берна
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Усман
|3
|1
|Инасиу Гонсалу
|4
|0
|Коатес Себастьян
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Сантуш Нуну II
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Поте
|2
|0
|Юлманд Мортен
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
1
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
33%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
5
31%
4
24%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1
Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2
Результаты матчей
Боавишта
Спортинг Л
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 6
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Брага
|Жорж Артур
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Боавишта
1.6% (2)
Ничья
6.5% (8)
Спортинг Л
91.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
76.11% (86)
Меньше
23.89% (27)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
59.7% (74)
0:1 Спортинг Л
11.3% (14)
0:2 Спортинг Л
7.3% (9)
1:3 Спортинг Л
4% (5)
1:1 Ничья
3.2% (4)
2:1 Боавишта
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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