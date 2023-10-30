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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Боавишта
0:1
Второй тайм: 73'
Спортинг Л
0'
0:1
37' Гол
Катаму Жени
45' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
47' Желтая карточка
Мораиш Тиагу
59' Желтая карточка
Феррейра Филипе

Ход матча

37'
0:1
Катаму Жени
(Матеус Рейс)
45'
Авазьем Чидозье
 
47'
Мораиш Тиагу
 
59'
Феррейра Филипе
 
62'
Лоуренсу Бруну
Мораиш Тиагу
 
68'
 
Сен-Жюст Джеремая
Коатес Себастьян
69'
Берна
Макута Гайус
 
Прогнозы 124
Боавишта 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Спортинг Л 91.9% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
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99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
13
Ватай
Масаки
9
Боженик
Роберт
21
Мораиш
Тиагу
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Боавишта
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Спортинг Л

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

21 матч

9.5%
9.5%
81%
2 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
LC2S
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.18

Среднее время на гол

112
495

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.09
1.6

Среднее время на гол

43
56

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 0.56
Мораиш Тиагу 4 0.44
Агра Салвадор 2 0.22
Мальейру Педро 2 0.22
Рейзиньо Мигель 1 0.11
Вукотич Илия 1 0.11
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.11
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 (2) 0.67
Паулинью Жуан 5 0.56
Поте 2 0.22
Эдвардс Маркус 1 0.11
Морита Хидемаса 1 0.11
Юлманд Мортен 1 0.11
Катаму Жени 1 0.11
Диоманде Усман 1 0.11
Сантуш Нуну II 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Макута Гайус 4 0
Мораиш Тиагу 2 1
Лоуренсу Бруну II 1 1
Пети Арманду 2 0
Авазьем Чидозье 2 0
Рейзиньо Мигель 2 0
Вукотич Илия 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Усман 3 1
Инасиу Гонсалу 4 0
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Сантуш Нуну II 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Поте 2 0
Юлманд Мортен 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
1
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Спортинг Л
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
33%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
5
31%
4
24%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1
Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2

Результаты матчей

Боавишта
Спортинг Л

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
2
3
5
2.5
3
5
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 9 8 1 0 18 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 13 - 6 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 0:1 Заявка 9 4 3 2 18 - 14 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
16.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Авазьем Чидозье получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 37'
    Матеус Рейс сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Катаму Жени забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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Прогнозы 124
Боавишта 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Спортинг Л 91.9% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Спортинг Л
7.80
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7.40
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Боавишта 0:1 Спортинг Л онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Спортинг Л

Исход игры
Боавишта
1.6% (2)
Ничья
6.5% (8)
Спортинг Л
91.9% (114)
Тотал 2.5
Больше
76.11% (86)
Меньше
23.89% (27)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
59.7% (74)
0:1 Спортинг Л
11.3% (14)
0:2 Спортинг Л
7.3% (9)
1:3 Спортинг Л
4% (5)
1:1 Ничья
3.2% (4)
2:1 Боавишта
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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Боавишта
Спортинг Л
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