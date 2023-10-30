  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Боавишта
0:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
37' Гол
Катаму Жени
45' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
47' Желтая карточка
Мораиш Тиагу
59' Желтая карточка
Феррейра Филипе
74' Желтая карточка
Эдвардс Маркус
77' Undefined phrase: football_event_
Боженик Роберт
0:2
85' Гол
Поте
90' Желтая карточка
Юлманд Мортен
90'+9

Ход матча

37'
0:1
Катаму Жени
(Матеус Рейс)
45'
Авазьем Чидозье
 
47'
Мораиш Тиагу
 
59'
Феррейра Филипе
 
62'
Лоуренсу Бруну
Мораиш Тиагу
 
68'
 
Сен-Жюст Джеремая
Коатес Себастьян
69'
Берна
Макута Гайус
 
74'
 
Эдвардс Маркус
74'
 
Эсгаю Рикарду
Эдвардс Маркус
74'
 
Сантуш Нуну
Матеус Рейс
75'
Сантос Луис
Феррейра Филипе
 
75'
Тавареш Мартим
Ватай Масаки
 
77'
Боженик Роберт
 
85'
0:2
Поте
(Эсгаю Рикарду)
85'
 
Тринкан Франсишку
Катаму Жени
86'
 
Паулинью Жуан
Дьёкереш Виктор
90'
 
Юлманд Мортен
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Боавишта 1.6% (2)
X 6.5% (8)
Спортинг Л 91.9% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
13
Ватай
Масаки
9
Боженик
Роберт
21
Мораиш
Тиагу
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катаму
Жени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
Боавишта
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Спортинг Л

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

21 матч

9.5%
9.5%
81%
2 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
LC2S
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.18

Среднее время на гол

112
495

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.09
1.6

Среднее время на гол

43
56

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.48
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 0.56
Мораиш Тиагу 4 0.44
Агра Салвадор 2 0.22
Мальейру Педро 2 0.22
Рейзиньо Мигель 1 0.11
Вукотич Илия 1 0.11
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.11
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 6 (2) 0.67
Паулинью Жуан 5 0.56
Поте 3 0.33
Эдвардс Маркус 1 0.11
Морита Хидемаса 1 0.11
Юлманд Мортен 1 0.11
Катаму Жени 1 0.11
Диоманде Усман 1 0.11
Эсгаю Рикарду 0 0
Сантуш Нуну II 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Макута Гайус 4 0
Мораиш Тиагу 2 1
Лоуренсу Бруну II 1 1
Пети Арманду 2 0
Авазьем Чидозье 2 0
Рейзиньо Мигель 2 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Усман 3 1
Инасиу Гонсалу 4 0
Коатес Себастьян 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Юлманд Мортен 3 0
Сантуш Нуну II 2 0
Эдвардс Маркус 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Поте 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Результаты матчей

Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спортинг Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
1
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Боавишта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Спортинг Л
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
33%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
5
31%
4
21%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
3
43%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1
Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2

Результаты матчей

Боавишта
Спортинг Л

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
7
2
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 9 7 1 1 13 - 6 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
16.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Авазьем Чидозье получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 37'
      Матеус Рейс сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Катаму Жени забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Боавишта 1.6% (2)
    X 6.5% (8)
    Спортинг Л 91.9% (114)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боавишта 0:2 Спортинг Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 0:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Боавишта
    1.6% (2)
    Ничья
    6.5% (8)
    Спортинг Л
    91.9% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.11% (86)
    Меньше
    23.89% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    59.7% (74)
    0:1 Спортинг Л
    11.3% (14)
    0:2 Спортинг Л
    7.3% (9)
    1:3 Спортинг Л
    4% (5)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    2:1 Боавишта
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     