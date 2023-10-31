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  4. Кубок 2023-2024
Кремонезе
2:1
Итог доп. времени
Читтаделла
0'
3' Желтая карточка
Цаджу Франк
28' Желтая карточка
Фраре Доменико
1:0
48' Гол
Бертолаччи Андреа
53' Вторая желтая карточка
Фраре Доменико
66' Желтая карточка
Бертолаччи Андреа
68' Желтая карточка
Edoardo Gorini
80' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
1:1
83' Гол
Вита Алессио
116' Желтая карточка
Вальцания Лука
117' Красная карточка
Giovanni Stroppa
2:1
120' Гол
Кода Массимо
120' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо

Ход матча

3'
Цаджу Франк
 
28'
 
Фраре Доменико
46'
 
Вита Алессио
Federico Giraudo
48'
Бертолаччи Андреа
(Чофани Даниэль)
1:0
53'
 
Фраре Доменико
56'
 
Анжели Маттео
Маистрелло Томми
59'
Вальцания Лука
Коллоколо Микеле
 
66'
Бертолаччи Андреа
 
68'
 
Edoardo Gorini
68'
 
Nicholas Saggionetto
Каррьеро Джузеппе
68'
 
Бранка Симоне
Данци Андреа
71'
Гильоне Паоло
Секулов Никола
 
71'
Васкес Франко
Бертолаччи Андреа
 
71'
Окереке Давид
Цаджу Франк
 
77'
Раванелли Лука
Туиа Алессандро
 
80'
 
Мастрантонио Валерио
80'
 
Filippo Pittarello
Мастрантонио Валерио
83'
1:1
Вита Алессио
91'
 
Паван Никола
Stefano Negro
106'
Кода Массимо
Чофани Даниэль
 
116'
Вальцания Лука
 
117'
Giovanni Stroppa
 
120'
Кода Массимо
(Окереке Давид)
2:1
120'
 
Кариссони Лоренцо

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 711 Количество передач 378
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 118
Кремонезе 88.1% (104)
X 6.8% (8)
Читтаделла 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Юнгдал
Андреас
17
Серникола
Леонардо
44
Лочошвили
Лука
13
Туиа
Алессандро
7
Секулов
Никола
8
Коллоколо
Микеле
91
Бертолаччи
Андреа
32
Gonzalo
Abrego
33
Квальята
Джакомо
9
Чофани
Даниэль
74
Цаджу
Франк
77
Маньеро
Лука
24
Кариссони
Лоренцо
15
Фраре
Доменико
30
Stefano
Negro
98
Federico
Giraudo
20
Каррьеро
Джузеппе
27
Данци
Андреа
17
Корнвиг
Эмиль
5
Мастрантонио
Валерио
32
Маистрелло
Томми
9
Andrea
Magrassi
Кремонезе
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Читтаделла

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:0
СB
0:2
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
К
1:2
ЛП
3:3
ЛП
0:1
СC
1:3
СC
0:1
СCA
3:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

4
17

Голов в среднем за матч

0.5
1.7

Среднее время на гол

180
52

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

15
26

Голов в среднем за матч

0.83
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

108
62

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертолаччи Андреа 1 0.5
Васкес Франко 1 0.5
Кода Массимо 1 0.5
Пикель Шарль 1 0.5
Афена-Гьян Феликс 1 0.5
Чофани Даниэль 0 0
Окереке Давид 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 1 0.5
Andrea Magrassi 1 0.5
Francesco Amatucci 1 0.5

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovanni Stroppa 0 1
Бертолаччи Андреа 1 0
Вальцания Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фраре Доменико 1 1
Edoardo Gorini 1 0
Кариссони Лоренцо 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2
Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Читтаделла

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Салернитана Чауна Лум 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Читтаделла Edoardo Gorini 1
Кремонезе Бертолаччи Андреа 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 125'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 123'
    Кариссони Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • 121'
    Окереке Давид сделал результативную передачу.
  • 121'
    ГОООООЛ - Кода Массимо забивает
  • 117'
    УДАЛЕНИЕ! - Giovanni Stroppa увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 116'
    Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Чофани Даниэль уходит с поля. Кода Массимо выходит вместо него
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 91'
    Stefano Negro уходит с поля. Паван Никола выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Фраре Доменико получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Цаджу Франк получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Кремонезе 88.1% (104)
    X 6.8% (8)
    Читтаделла 5.1% (6)
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    Где смотреть матч Кремонезе 2:1 Читтаделла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 2:1 Читтаделла

    Исход игры
    Кремонезе
    88.1% (104)
    Ничья
    6.8% (8)
    Читтаделла
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Кремонезе
    35.6% (42)
    1:0 Кремонезе
    33.1% (39)
    2:0 Кремонезе
    12.7% (15)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    0:1 Читтаделла
    2.5% (3)
    1:2 Читтаделла
    1.7% (2)
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