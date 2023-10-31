2:1
Итог доп. времени
0'
3' Желтая карточкаЦаджу Франк
28' Желтая карточкаФраре Доменико
1:0
48' ГолБертолаччи Андреа
53' Вторая желтая карточкаФраре Доменико
66' Желтая карточкаБертолаччи Андреа
68' Желтая карточкаEdoardo Gorini
80' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
1:1
83' ГолВита Алессио
116' Желтая карточкаВальцания Лука
117' Красная карточкаGiovanni Stroppa
2:1
120' ГолКода Массимо
120' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
Ход матча
3'
28'
48'
53'
68'
83'
1:1
116'
117'
120'
2:1
120'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 8
-
11 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
711 Количество передач 378
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Luca Piras
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Кремонезе
Читтаделла
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
17
Голов в среднем за матч
0.5
1.7
Среднее время на гол
180
52
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
1.13
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
15
26
Голов в среднем за матч
0.83
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
108
62
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.5
|Васкес Франко
|1
|0.5
|Кода Массимо
|1
|0.5
|Пикель Шарль
|1
|0.5
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0.5
|Чофани Даниэль
|0
|0
|Окереке Давид
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|1
|0.5
|Andrea Magrassi
|1
|0.5
|Francesco Amatucci
|1
|0.5
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovanni Stroppa
|0
|1
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Вальцания Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фраре Доменико
|1
|1
|Edoardo Gorini
|1
|0
|Кариссони Лоренцо
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
3
60%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
3
60%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2
Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Кремонезе
Читтаделла
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Салернитана
|Чауна Лум
|2
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Читтаделла
|Edoardo Gorini
|1
|Кремонезе
|Бертолаччи Андреа
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 2:1 Читтаделла
Исход игры
Кремонезе
88.1% (104)
Ничья
6.8% (8)
Читтаделла
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
47.27% (52)
Нет
52.73% (58)
Популярный счёт
2:1 Кремонезе
35.6% (42)
1:0 Кремонезе
33.1% (39)
2:0 Кремонезе
12.7% (15)
1:1 Ничья
5.1% (6)
0:1 Читтаделла
2.5% (3)
1:2 Читтаделла
1.7% (2)
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