Тур: 1.
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЧхетри Сунил
0:2
18' ГолУильямс Райан
1:2
23' ГолLalmalsawma
35' Желтая карточкаУильямс Райан
44' Желтая карточкаNaorem Roshan Singh
2:2
45' ГолIsak Vanlalruatfela
52' Вторая желтая карточкаNaorem Roshan Singh
3:2
60' ГолAmey Ranwade
72' Желтая карточкаДамьянович Славко
87' Желтая карточкаPrinceton Rebello
90' Желтая карточкаСингх Амриндер
90'+10
Ход матча
8'
0:1
18'
0:2
23'
35'
45'
60'
3:2
90'
10
Ahmed
Jahouh
11
Годдард
Си
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Rohit Danu
-
44 Robin Yadav
-
-
13 Amrit Gope
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Дели Динамос
Бенгалуру
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.4
|Маурисио Диего
|2
|0.4
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.4
|Amey Ranwade
|1
|0.2
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.2
|Lalmalsawma
|1
|0.2
|Кришна Рой
|1 (1)
|0.2
|Годдард Си
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|2 (1)
|0.4
|Уильямс Райан
|1
|0.2
|Мэйн Кёртис
|1
|0.2
|Хави Эрнандес II
|1
|0.2
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Маурисио Диего
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Pranjal Bhumij
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Naorem Roshan Singh
|1
|2
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Кумар Рохит
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2
Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0
Бенгалуру
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1
Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0
Результаты матчей
Дели Динамос
Бенгалуру
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (1)
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|2 (2)
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|3