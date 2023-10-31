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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
3:2
Конец матча
Бенгалуру
0'
0:1
8' Гол
Чхетри Сунил
0:2
18' Гол
Уильямс Райан
1:2
23' Гол
Lalmalsawma
35' Желтая карточка
Уильямс Райан
44' Желтая карточка
Naorem Roshan Singh
2:2
45' Гол
Isak Vanlalruatfela
52' Вторая желтая карточка
Naorem Roshan Singh
3:2
60' Гол
Amey Ranwade
72' Желтая карточка
Дамьянович Славко
87' Желтая карточка
Princeton Rebello
90' Желтая карточка
Сингх Амриндер
90'+10
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
7
Lalmalsawma
10
Ahmed
Jahouh
11
Годдард
Си
17
Jerry
Mawihmingthanga
21
Кришна
Рой
19
Isak
Vanlalruatfela
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
32
Naorem
Roshan
Singh
49
Harsh
Patre
6
Веендорп
Кезиа
8
Сингх
Суреш
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
19
Нарзари
Холичаран
Дели Динамос
Бенгалуру

История личных встреч

Дели Динамос
Бенгалуру

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
3:0
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
4:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jerry Mawihmingthanga 2 0.4
Маурисио Диего 2 0.4
Mourtada Sergine Fall 2 0.4
Amey Ranwade 1 0.2
Isak Vanlalruatfela 1 0.2
Lalmalsawma 1 0.2
Кришна Рой 1 (1) 0.2
Годдард Си 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 2 (1) 0.4
Уильямс Райан 1 0.2
Мэйн Кёртис 1 0.2
Хави Эрнандес II 1 0.2
Веендорп Кезиа 0 0
Rohit Danu 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Амриндер 3 0
Ahmed Jahouh 2 0
Дельгадо Карлос 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Маурисио Диего 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Pranjal Bhumij 1 0
Amey Ranwade 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Naorem Roshan Singh 1 2
Дамьянович Славко 3 0
Сингх Суреш 1 1
Кумар Рохит 2 0
Уильямс Райан 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2 Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2
Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0
Бенгалуру
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1
Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0

Результаты матчей

Дели Динамос
Бенгалуру

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Дели Динамос
 5 2 1 2 10 - 9 7
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Джамшедпур
 5 1 2 2 2 - 3 5
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Бенгалуру
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Пунджаб
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Дели Динамос
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Джамшедпур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пунджаб
 4 0 1 3 2 - 9 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Дамьянович Славко 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сингх Амриндер получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Lalmalsawma уходит с поля. Thoiba Moirangthem выходит вместо него
  • 87'
    Princeton Rebello получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Годдард Си уходит с поля. Princeton Rebello выходит вместо него
  • 83'
    Namgyal Bhutia уходит с поля. Jessel Carneiro выходит вместо него
  • 72'
    Дамьянович Славко получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Дели Динамос 3:2 Бенгалуру онлайн

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