  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Салернитана
4:0
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
28' Гол
Иквуемеси Чуквубуикем
44' Желтая карточка
Simone Giordano
2:0
45' Гол
Чауна Лум
53' Желтая карточка
Депаоли Фабио
3:0
67' Гол
Чауна Лум
69' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
4:0
86' Гол
Кабрал Жоване
90'+1

Ход матча

28'
Иквуемеси Чуквубуикем
(Ленговски Матеуш)
1:0
44'
 
Simone Giordano
45'
Чауна Лум
(Иквуемеси Чуквубуикем)
2:0
53'
 
Депаоли Фабио
63'
Кабрал Жоване
Ботхейм Эрик
 
63'
Сими Нванкво
Иквуемеси Чуквубуикем
 
65'
 
Marco Delle Monache
Ла Гумина Антонино
67'
Чауна Лум
(Маджоре Джулио)
3:0
69'
 
Даниэле Гиларди
77'
Маццокки Паскуале
Пирола Лоренцо
 
77'
Кастанос Григорис
Чауна Лум
 
80'
 
Конти Андреа
Депаоли Фабио
80'
 
Касами Пайтим
Панада Симоне
81'
 
Hugo Buyla
Даниэле Гиларди
81'
Мартеджани Агустин
Маджоре Джулио
 
86'
Кабрал Жоване
(Сими Нванкво)
4:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 576 Количество передач 343
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 116
Салернитана 43.1% (50)
X 29.3% (34)
Сампдория 27.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
28
Бронн
Дилан
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
3
Брадарич
Домагой
99
Ленговски
Матеуш
8
Бохинен
Эмиль
25
Маджоре
Джулио
33
Чауна
Лум
11
Ботхейм
Эрик
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
22
Равалья
Никола
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
21
Simone
Giordano
32
Джирелли
Стефано
8
Риччи
Матео
6
Панада
Симоне
5
Аскилдсен
Кристоффер
9
Де
Лука
Мануэль
20
Ла
Гумина
Антонино
Салернитана
4-3-2-1
Сампдория
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чауна Лум 2 1
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.5
Кандрева Антонио 1 0.5
Кабрал Жоване 1 0.5
Сими Нванкво 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Ленговски Матеуш 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лерис Мехди 1 0.5

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Депаоли Фабио 1 0
Simone Giordano 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4
Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0
Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1

Результаты матчей

Салернитана
Сампдория

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Салернитана Чауна Лум 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Читтаделла Edoardo Gorini 1
Кремонезе Бертолаччи Андреа 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 116
    Салернитана 43.1% (50)
    X 29.3% (34)
    Сампдория 27.6% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Салернитана 4:0 Сампдория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 4:0 Сампдория

    Исход игры
    Салернитана
    43.1% (50)
    Ничья
    29.3% (34)
    Сампдория
    27.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (31)
    1:0 Салернитана
    20.7% (24)
    2:1 Салернитана
    18.1% (21)
    1:2 Сампдория
    15.5% (18)
    0:1 Сампдория
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     