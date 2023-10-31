0'
39' Желтая карточкаАмионе Бруно
1:0
41' ГолМоро Никола
45' Желтая карточкаСердар Суат
2:0
62' ГолВан Хойдонк Сидней
73' Красная карточкаСердар Суат
90'+5
Ход матча
39'
41'
1:0
45'
62'
73'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
623 Количество передач 344
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ндой
Дан
18
Онгла
Мартин
31
Суслов
Томаш
25
Сердар
Суат
77
Мбула
Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ХоселитоПолузащитник
-
17 Каллон ЯяНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Болонья
Верона
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.22
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
76
85
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Никола
|1
|0.5
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0.5
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.5
|Корацца Томмазо
|1
|0.5
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидович Павел
|1
|0.5
|Мбула Хорди
|1
|0.5
|Джурич Милан II
|1 (1)
|0.5
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сердар Суат
|1
|1
|Амионе Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0
Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0
Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0
Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1
Результаты матчей
Болонья
Верона
Точный счет
2:0
2 раза 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Болонья
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Салернитана
|Чауна Лум
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Читтаделла
|Edoardo Gorini
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Верона
Исход игры
Болонья
88.1% (104)
Ничья
10.2% (12)
Верона
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Болонья
41.5% (49)
1:0 Болонья
32.2% (38)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:0 Болонья
5.1% (6)
3:1 Болонья
1.7% (2)
1:2 Верона
1.7% (2)
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