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  4. Кубок 2023-2024
Болонья
2:0
Конец матча
Верона
0'
39' Желтая карточка
Амионе Бруно
1:0
41' Гол
Моро Никола
45' Желтая карточка
Сердар Суат
2:0
62' Гол
Ван Хойдонк Сидней
73' Красная карточка
Сердар Суат
90'+5

Ход матча

39'
 
Амионе Бруно
41'
Моро Никола
1:0
45'
 
Сердар Суат
62'
Ван Хойдонк Сидней
2:0
64'
Фройлер Ремо
Эбишер Мишель
 
64'
Урбаньски Кацпер
Карлссон Йеспер
 
67'
 
Сапонара Риккардо
Суслов Томаш
67'
 
Нгонж Сириль
Хуан Мануэль Крус
73'
 
Сердар Суат
76'
Ликояннис Хараламбос
Калафьори Рикардо
 
77'
Корацца Томмазо
Пош Штефан
 
80'
 
Матеус Чарлис
Маньяни Джанджакомо
80'
 
Дойг Джош
Лазович Дарко
89'
 
Анри Тома
Мбула Хорди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 623 Количество передач 344
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 118
Болонья 88.1% (104)
X 10.2% (12)
Верона 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
80
Фаббиан
Джованни
10
Карлссон
Йеспер
III
77
Ван
Хойдонк
Сидней
34
Перилли
Симоне
2
Амионе
Бруно
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
38
Тчатчуа
Джексон
18
Онгла
Мартин
31
Суслов
Томаш
25
Сердар
Суат
8
Лазович
Дарко
77
Мбула
Хорди
13
Хуан
Мануэль
Крус
Болонья
4-2-3-1
Верона
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Верона

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Никола 1 0.5
Ван Хойдонк Сидней 1 0.5
Зиркзее Джошуа 1 0.5
Корацца Томмазо 1 0.5
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидович Павел 1 0.5
Мбула Хорди 1 0.5
Джурич Милан II 1 (1) 0.5

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сердар Суат 1 1
Амионе Бруно 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0
Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0
Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0
Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1

Результаты матчей

Болонья
Верона

Точный счет

2:0
2 раза 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Болонья
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Салернитана Чауна Лум 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Читтаделла Edoardo Gorini 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Сердар Суат получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Г О О О О Л - Моро Никола бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Амионе Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Болонья 88.1% (104)
    X 10.2% (12)
    Верона 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Болонья 2:0 Верона онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 2:0 Верона

    Исход игры
    Болонья
    88.1% (104)
    Ничья
    10.2% (12)
    Верона
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    41.5% (49)
    1:0 Болонья
    32.2% (38)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:0 Болонья
    5.1% (6)
    3:1 Болонья
    1.7% (2)
    1:2 Верона
    1.7% (2)
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