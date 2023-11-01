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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Джамшедпур
2:3
Конец матча
АТК
0'
1:0
6' Гол
Sanan Mohammed
1:1
29' Гол
Садику Армандо
40' Желтая карточка
Сингх Манвир
45' Желтая карточка
Nikhil Barla
1:2
48' Гол
Колако Листон
54' Желтая карточка
Чима Даниэль
64' Желтая карточка
Jitendra Singh
67' Красная карточка
Rehenesh TP
1:3
80' Гол
Kiyan Nassiri
84' Желтая карточка
Emil Benny
85' Желтая карточка
Юсте Эктор
2:3
86' Пенальти
Амбри Стив
90'+10
32
Rehenesh
TP
24
Pratik
Chowdhary
91
Элсинью
4
Laldinpuia
Pc
77
Nikhil
Barla
17
Imran
Khan
3
Jitendra
Singh
10
Манзорро
Жереми
20
Стеванович
Ален
15
Sanan
Mohammed
99
Чима
Даниэль
1
Vishal
Kaith
5
Хэмилл
Брендан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
11
Сингх
Манвир
18
Самад
Сахал
33
Мартинс
Глан
7
Тапа
Анируд
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
99
Садику
Армандо
Джамшедпур
АТК

История личных встреч

Джамшедпур
АТК

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
0:3
СИ
3:1
СИ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 1 0.17
Rei Tachikawa 1 0.17
Sanan Mohammed 1 0.17
Амбри Стив 1 (1) 0.17
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 2 0.5
Каммингс Джейсон 2 0.5
Сингх Манвир 2 0.5
Садику Армандо 1 0.25
Колако Листон 1 0.25
Hugo Boumous 1 0.25
Kiyan Nassiri 1 0.25
Самад Сахал 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халдер Пронай 3 0
Nikhil Barla 3 0
Стеванович Ален 2 0
Pratik Chowdhary 2 0
Jitendra Singh 2 0
Emil Benny 2 0
Rehenesh TP 0 1
Чима Даниэль 1 0
Доунгел Семинлен 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Nongdamba Naorem 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсте Эктор 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Мартинс Глан 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Джамшедпур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Джамшедпур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пунджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
АТК - Пунджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0

Результаты матчей

Джамшедпур
АТК

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Дели Динамос
 5 2 1 2 10 - 9 7
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Бенгалуру
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Пунджаб
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Дели Динамос
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пунджаб
 4 0 1 3 2 - 9 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Дамьянович Славко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Jitendra Singh получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Чима Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Колако Листон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Nikhil Barla получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Сингх Манвир получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Сингх Манвир сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Садику Армандо бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Sanan Mohammed бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Джамшедпур 2:3 АТК онлайн

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