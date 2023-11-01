Тур: 1.
2:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолSanan Mohammed
1:1
29' ГолСадику Армандо
40' Желтая карточкаСингх Манвир
45' Желтая карточкаNikhil Barla
1:2
48' ГолКолако Листон
54' Желтая карточкаЧима Даниэль
64' Желтая карточкаJitendra Singh
67' Красная карточкаRehenesh TP
1:3
80' ГолKiyan Nassiri
84' Желтая карточкаEmil Benny
85' Желтая карточкаЮсте Эктор
2:3
86' ПенальтиАмбри Стив
90'+10
Ход матча
6'
1:0
29'
1:1
40'
45'
48'
1:2
54'
64'
67'
80'
1:3
84'
85'
86'
2:3
32
Rehenesh
TP
91
Элсинью
77
Nikhil
Barla
17
Imran
Khan
99
Чима
Даниэль
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
18
Самад
Сахал
33
Мартинс
Глан
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
91 ЭлсиньюЗащитник
- Защитник
-
77 Nikhil BarlaЗащитник
-
17 Imran KhanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Амбри СтивНападающий
-
27 Emil Benny
-
31 Vishal Yadav
-
12 Provat Lakra
-
-
-
Главный тренер: Scott Cooper
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
44 Asish Rai
-
77 Ravi Rana
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Джамшедпур
АТК
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|1
|0.17
|Rei Tachikawa
|1
|0.17
|Sanan Mohammed
|1
|0.17
|Амбри Стив
|1 (1)
|0.17
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|2
|0.5
|Каммингс Джейсон
|2
|0.5
|Сингх Манвир
|2
|0.5
|Садику Армандо
|1
|0.25
|Колако Листон
|1
|0.25
|Hugo Boumous
|1
|0.25
|Kiyan Nassiri
|1
|0.25
|Самад Сахал
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халдер Пронай
|3
|0
|Nikhil Barla
|3
|0
|Стеванович Ален
|2
|0
|Pratik Chowdhary
|2
|0
|Jitendra Singh
|2
|0
|Emil Benny
|2
|0
|Rehenesh TP
|0
|1
|Чима Даниэль
|1
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Nongdamba Naorem
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсте Эктор
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Джамшедпур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Джамшедпур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пунджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - АТК 0:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Башундхара Кингс 2:2 Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
АТК - Пунджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0
Результаты матчей
Джамшедпур
АТК
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
31
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (1)
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|2 (2)
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|3