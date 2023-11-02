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  4. Кубок 2023-2024
Сассуоло
0:0
Второй тайм: 77'
Специя
0'
24' Желтая карточка
Вольпато Кристиан
35' Желтая карточка
Кроллис Раймондс
70' Желтая карточка
Пьетра Никколо

Ход матча

24'
Вольпато Кристиан
 
35'
 
Кроллис Раймондс
59'
 
Моро Лука
Кроллис Раймондс
59'
 
Христов Петко
Гелашвили Ива
67'
Торстведт Кристиан
Вольпато Кристиан
 
67'
Лорьенте Арман
Сейде Эмиль Конрадсен
 
70'
 
Пьетра Никколо
71'
 
Эспозито Сальваторе
Giovanni Corradini
71'
 
Rachid Kouda
Верде Даниэле

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 119
Сассуоло 83.2% (99)
X 12.6% (15)
Специя 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Специя
4.80
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4.80
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7.00
Все Коэффициенты
28
Краньо
Алессио
2
Миссори
Филиппо
44
Нето
Руан
21
Вити
Маттиа
3
Педерсен
Маркус
II
20
Кастильехо
Самуэль
6
Рачич
Урош
23
Вольпато
Кристиан
8
Мулаттьери
Самуэле
92
Дефрель
Грегоре
15
Сейде
Эмиль
Конрадсен
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
33
Гелашвили
Ива
5
Серпе
Лауренс
21
Giovanni
Corradini
15
Пьетра
Никколо
8
Экдаль
Альбин
11
Ципот
Тио
4
Моутинью
Жоау
99
Верде
Даниэле
19
Кроллис
Раймондс
Сассуоло
4-3-3
Специя
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Специя

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:4
К
1:0
К
2:0
СB
3:2
СB
0:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 1
Байрами Недим 1 0.5
Сейде Эмиль Конрадсен 1 0.5
Пинамонти Андреа 1 (1) 0.5
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 1 0.5
Моро Лука 1 (1) 0.5

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроллис Раймондс 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1
Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2
Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Специя

Точный счет

2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Кроллис Раймондс получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Вольпато Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Сассуоло 83.2% (99)
X 12.6% (15)
Специя 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Специя
4.80
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4.80
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7.00
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Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Специя онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Специя

Исход игры
Сассуоло
83.2% (99)
Ничья
12.6% (15)
Специя
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
34.5% (41)
1:0 Сассуоло
25.2% (30)
2:0 Сассуоло
10.9% (13)
1:1 Ничья
9.2% (11)
3:1 Сассуоло
6.7% (8)
1:2 Специя
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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