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  4. Кубок 2023-2024
Торино
1:2
Доп. время (1 тайм)
Фрозиноне
0'
0:1
5' Гол
Ибрагимович Арийон
1:1
31' Гол
Зима Давид
74' Желтая карточка
Ибрагимович Арийон
1:2
98' Гол
Рейньер Жезус

Ход матча

5'
0:1
Ибрагимович Арийон
31'
Зима Давид
(Гинейтис Гвидас)
1:1
53'
Белланова Рауль
Лазаро Валентино
 
61'
 
Марчицца Риккардо
Квернадзе Гкоргий
61'
 
Соуле Матиас
Брешанини Марко
67'
Илич Иван
Тамез Адриен
 
67'
Влашич Никола
Линетти Кароль
 
74'
 
Ибрагимович Арийон
78'
 
Барренечеа Энцо
Бурабия Мехди
78'
 
Рейньер Жезус
Ибрагимович Арийон
79'
Карамо Янн
Сапата Дуван
 
79'
Пеллегри Пьетро
Санабрия Антонио
 
91'
 
Лулич Карло
Маццители Лука
91'
 
Жорже Кайо
Хеддира Валид
91'
Сек Демба
Пеллегри Пьетро
 
98'
1:2
Рейньер Жезус
(Жорже Кайо)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 120
Торино 94.2% (113)
X 3.3% (4)
Фрозиноне 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Фрозиноне
4.50
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4.10
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6.10
Все Коэффициенты
1
Джемелло
Лука
6
Зима
Давид
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
20
Лазаро
Валентино
77
Линетти
Кароль
61
Тамез
Адриен
66
Гинейтис
Гвидас
27
Войвода
Мергим
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
31
Черофолини
Микеле
22
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
20
Лирола
Поль
4
Брешанини
Марко
36
Маццители
Лука
24
Бурабия
Мехди
17
Квернадзе
Гкоргий
70
Хеддира
Валид
27
Ибрагимович
Арийон
Торино
3-5-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Торино
Фрозиноне

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
3:2
СA
4:2
СA
1:2
СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Войвода Мергим 1 0.5
Илич Иван 1 0.5
Зима Давид 1 0.5
Гинейтис Гвидас 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Арийон 1 0.5

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагимович Арийон 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0
Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0

Результаты матчей

Торино
Фрозиноне

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торино
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Гинейтис Гвидас сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Зима Давид бьет в цель!
    • 5'
      Г О О О О Л - Ибрагимович Арийон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Торино 94.2% (113)
    X 3.3% (4)
    Фрозиноне 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:2 Фрозиноне

    Исход игры
    Торино
    94.2% (113)
    Ничья
    3.3% (4)
    Фрозиноне
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    46.85% (52)
    Нет
    53.15% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    37.5% (45)
    1:0 Торино
    30% (36)
    2:0 Торино
    17.5% (21)
    3:1 Торино
    3.3% (4)
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