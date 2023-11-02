0'
0:1
5' ГолИбрагимович Арийон
1:1
31' ГолЗима Давид
74' Желтая карточкаИбрагимович Арийон
1:2
98' ГолРейньер Жезус
109' Желтая карточкаСоуле Матиас
Ход матча
5'
31'
1:1
98'
1:2
109'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
12 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
637 Количество передач 513
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
22
Ойоно
Энтони
20
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
История личных встреч
Торино
Фрозиноне
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Войвода Мергим
|1
|0.5
|Илич Иван
|1
|0.5
|Зима Давид
|1
|0.5
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейньер Жезус
|1
|0.5
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.5
|Жорже Кайо
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуле Матиас
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фрозиноне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0
Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0
Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Результаты матчей
Торино
Фрозиноне
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Торино
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 1:2 Фрозиноне
Исход игры
Торино
94.2% (113)
Ничья
3.3% (4)
Фрозиноне
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
46.85% (52)
Нет
53.15% (59)
Популярный счёт
2:1 Торино
37.5% (45)
1:0 Торино
30% (36)
2:0 Торино
17.5% (21)
3:1 Торино
3.3% (4)
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