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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
0:0
Первый тайм: 26'
Нортист Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Дели Динамос
Ничья
Нортист Юнайтед
2.18
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3.50
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3.17
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Все Коэффициенты
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
11
Годдард
Си
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
6
Бемаммер
Мохаммед
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
8
Альбьяк
Нестор
11
Parthib
Gogoi
71
Ибсон
Баррето
Дели Динамос
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
0:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

81
67

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jerry Mawihmingthanga 2 0.33
Маурисио Диего 2 0.33
Mourtada Sergine Fall 2 0.33
Amey Ranwade 1 0.17
Isak Vanlalruatfela 1 0.17
Lalmalsawma 1 0.17
Кришна Рой 1 (1) 0.17
Годдард Си 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.5
Альбьяк Нестор 1 0.17
Asheer Akhtar 1 0.17
Сабако Мичел 1 0.17
Konsam Singh 1 0.17
Ибсон Баррето 1 (1) 0.17
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Амриндер 3 0
Ahmed Jahouh 2 0
Дельгадо Карлос 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Маурисио Диего 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Pranjal Bhumij 1 0
Amey Ranwade 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 3 0
Хамед Яссер 2 0
Asheer Akhtar 2 0
Mirshad Michu 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Dinesh Singh 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
5
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2
Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Нортист Юнайтед
 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Дели Динамос
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Бенгалуру
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Пенджаб
 6 0 2 4 4 - 12 2
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Дели Динамос
 0:0 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 0:0 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пенджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
6.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 0:0 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Мумбаи Сити Стюарт Грэг 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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