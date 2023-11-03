Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
10
Ahmed
Jahouh
11
Годдард
Си
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
-
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Хамед ЯссерЗащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
-
13 Gaurav Bora
-
-
20 Hira Mondal
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Дели Динамос
Нортист Юнайтед
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.11
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
81
67
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.33
|Маурисио Диего
|2
|0.33
|Mourtada Sergine Fall
|2
|0.33
|Amey Ranwade
|1
|0.17
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0.17
|Lalmalsawma
|1
|0.17
|Кришна Рой
|1 (1)
|0.17
|Годдард Си
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Parthib Gogoi
|3
|0.5
|Альбьяк Нестор
|1
|0.17
|Asheer Akhtar
|1
|0.17
|Сабако Мичел
|1
|0.17
|Konsam Singh
|1
|0.17
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.17
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Дельгадо Карлос
|2
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|2
|0
|Маурисио Диего
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Pranjal Bhumij
|1
|0
|Amey Ranwade
|1
|0
|Princeton Rebello
|1
|0
|Aniket Jadhav
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Asheer Akhtar
|2
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
|Dinesh Singh
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
5
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2
Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Дели Динамос
Нортист Юнайтед
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|5.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|6.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (1)
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Ченнаин
|Кривелларо Рафаэл
|2 (2)
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3
|Мумбаи Сити
|Стюарт Грэг
|3