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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Дели Динамос
1:0
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
1:0
37' Гол
Маурисио Диего
65' Желтая карточка
Филиппото Ромен
65' Желтая карточка
Jerry Lalrinzuala
85' Желтая карточка
Pragyan Sundar Gogoi
90' Желтая карточка
Pranjal Bhumij
90'+10
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
11
Годдард
Си
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
32
Mirshad
Michu
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
6
Бемаммер
Мохаммед
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
8
Альбьяк
Нестор
11
Parthib
Gogoi
71
Ибсон
Баррето
Дели Динамос
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
0:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

81
67

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 3 0.5
Jerry Mawihmingthanga 2 0.33
Mourtada Sergine Fall 2 0.33
Amey Ranwade 1 0.17
Isak Vanlalruatfela 1 0.17
Lalmalsawma 1 0.17
Кришна Рой 1 (1) 0.17
Годдард Си 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Parthib Gogoi 3 0.5
Альбьяк Нестор 1 0.17
Asheer Akhtar 1 0.17
Сабако Мичел 1 0.17
Konsam Singh 1 0.17
Ибсон Баррето 1 (1) 0.17
Филиппото Ромен 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Дельгадо Карлос 2 0
Pranjal Bhumij 2 0
Khawlhring Lalthathanga 2 0
Маурисио Диего 1 0
Jerry Lalrinzuala 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Amey Ranwade 1 0
Princeton Rebello 1 0
Aniket Jadhav 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 3 0
Хамед Яссер 2 0
Asheer Akhtar 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Mirshad Michu 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Dinesh Singh 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нортист Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Дели Динамос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
5
Дели Динамос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Нортист Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Мазия 6:1 Гоа - Дели Динамос 3:2
Башундхара Кингс - Дели Динамос 3:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:2 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:2 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 0:2 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Бенгалуру
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Пенджаб
 6 0 2 4 4 - 12 2
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пенджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
6.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Pranjal Bhumij получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Pragyan Sundar Gogoi получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Khawlhring Lalthathanga уходит с поля. Princeton Rebello выходит вместо него
  • 82'
    Isak Vanlalruatfela уходит с поля. Ashangbam Singh выходит вместо него
  • 72'
    Jithin M.S уходит с поля. Redeem Tlang выходит вместо него
  • 67'
    Jerry Mawihmingthanga уходит с поля. Pranjal Bhumij выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Маурисио Диего бьет в цель!
    • 28'
      Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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