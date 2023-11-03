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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Перерыв
Касымпаша
0'
21' Желтая карточка
Фалл Мамаду
1:0
33' Гол
Заха Уилфрид
45' Желтая карточка
Боэ Саша

Ход матча

21'
 
Фалл Мамаду
33'
Заха Уилфрид
1:0
45'
Боэ Саша
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Касымпаша
1.17
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Все Коэффициенты
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
23
Айхан
Кан
22
Зиеш
Хаким
34
Торрейра
Лукас
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
7
Актюркоглу
Мухаммед
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
97
Гомис
Ирон
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
9
Нгой
Жульен
Галатасарай
4-1-3-2
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Касымпаша

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
2:3
ТМК
2:1
С
1:3
С
2:2
ТМК
4:2
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
1:0
С
1:4
С
4:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:3
С
2:1
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
1:3
С
0:1

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
2.15

Среднее время на гол

43
41

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Среднее время на гол

68
68

Всего голов

50
49

Голов в среднем за матч

1.72
1.69

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
53

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 10 (3) 0.91
Актюркоглу Мухаммед 3 0.27
Заха Уилфрид 2 0.18
Зиеш Хаким 1 0.09
Оливейра Сержиу 1 0.09
Бардакчи Абдулкерим 1 0.09
Санчес Давинсон 1 0.09
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 7 (1) 0.64
Фалл Мамаду 3 0.27
Винк Клаудио 2 0.18
Бен Уаннес Мортада 2 0.18
Гомис Ирон 1 0.09
Нгой Жульен 1 0.09
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 3 0
Оливейра Сержиу 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Боэ Саша 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 0
Кара Айтач 3 0
Чифтпынар Садик 3 0
Хайрадинович Харис 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Гомис Ирон 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
3
Галатасарай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

9
9
Галатасарай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Пропущено

6
18
0 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
50%
1
6%
46-60
3
50%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2

Результаты матчей

Галатасарай
Касымпаша

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
2
2
1
5
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
3
1.5
5
5
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 11 10 1 0 20 - 5 31
2.
Фенербахче
 Заявка 10 10 0 0 29 - 5 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Касымпаша
 0:1 Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
18.
Пендикспор
 Заявка 10 1 4 5 10 - 23 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 1:0 Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Боэ Саша получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Заха Уилфрид бьет в цель!
  • 21'
    Фалл Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Касымпаша
1.17
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8.00
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28.00
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