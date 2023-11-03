Тур: 11. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаФалл Мамаду
1:0
33' ГолЗаха Уилфрид
45' Желтая карточкаБоэ Саша
2:0
51' ГолЗаха Уилфрид
2:1
54' ГолОмеруо Кеннет
65' Желтая карточкаВинк Клаудио
65' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
90' Желтая карточкаСаддики Дрейс
90'+11
Ход матча
21'
33'
1:0
45'
51'
2:0
54'
2:1
60'
65'
71'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
22
Зиеш
Хаким
14
Заха
Уилфрид
97
Гомис
Ирон
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
53 Йылмаз БарышНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Sarp Yavrucu
-
34 Sinan Alkas
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
История личных встреч
Галатасарай
Касымпаша
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
29 матчей
65.5%
10.3%
24.2%
19 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.06
2.15
Среднее время на гол
43
41
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Среднее время на гол
68
68
Всего голов
50
49
Голов в среднем за матч
1.72
1.69
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
53
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|10 (3)
|0.91
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.27
|Заха Уилфрид
|3
|0.27
|Зиеш Хаким
|1
|0.09
|Оливейра Сержиу
|1
|0.09
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.09
|Санчес Давинсон
|1
|0.09
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Тете
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|7 (1)
|0.64
|Фалл Мамаду
|3
|0.27
|Винк Клаудио
|2
|0.18
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.18
|Гомис Ирон
|1
|0.09
|Нгой Жульен
|1
|0.09
|Омеруо Кеннет
|1
|0.09
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Боэ Саша
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Винк Клаудио
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
4
Галатасарай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Касымпаша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
9
9
Галатасарай
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
67%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
20
0 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
57%
2
10%
46-60
3
43%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2
Результаты матчей
Галатасарай
Касымпаша
Точный счет
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
83
56
29
47
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 23
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3