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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
Закакиу
0:0
Перерыв
Этникос Ахна
0'
6' Желтая карточка
Делмиро
13' Желтая карточка
Эммануэль Ломотей
38' Желтая карточка
Andreas Christou

Ход матча

6'
Делмиро
 
13'
 
Эммануэль Ломотей
24'
 
Giorgos Nicolas Angelopoulos
Эммануэль Ломотей
38'
Andreas Christou
 
Лучшие коэффициенты
Закакиу
Ничья
Этникос Ахна
3.20
3.60
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2.95
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Все Коэффициенты
Закакиу
Этникос Ахна

История личных встреч

Закакиу
Этникос Ахна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
1:2
ВД
5:0
ВД
2:1
ПД
3:1
ПД
3:1
К
0:3

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.33

Среднее время на гол

56
270

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
1.8

Среднее время на гол

30
50

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 4 0.4
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.2
Шлогар Мартин 2 0.2
Mark Sifneos 2 (1) 0.2
Дигин Николя 1 0.1
Рейнолдс Аластер 1 0.1
Делмиро 1 0.1
Роша Кенни 1 0.1
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 7 (2) 0.7
Пехливанис Мариос 2 0.2
Де Ириондо Мануэль 1 0.1
Дражич Деян 1 0.1
Липски Патрик 1 0.1
Эммануэль Ломотей 1 0.1
Enzo Cabrera2 1 0.1

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 2 1
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
Дигин Николя 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Andreas Christou 2 0
Kyriakos Antoniou 2 0
John Ruiz 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Yair Castro 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marios Peratikos 3 1
Де Ириондо Мануэль 4 0
Спировски Стефан 3 0
Petros Ioannou 3 0
Enzo Cabrera2 3 0
Элиа Мариос 2 0
Дражич Деян 2 0
Липски Патрик 2 0
Эммануэль Ломотей 2 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Этникос Ахна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
7
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7
Закакиу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Этникос Ахна
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
7
37%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
6
38%
4
21%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
30%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
20%
4
29%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
8
32%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1

Результаты матчей

Закакиу
Этникос Ахна

Точный счет

0:5
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:5
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
1
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Аполлон
 9 5 3 1 16 - 6 18
4.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
6.
Омония Никосия
 9 4 5 0 19 - 10 17
7.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 0:0 10 3 3 4 14 - 20 12
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 0:0 10 2 3 5 14 - 26 9
12.
Отеллос
 9 0 3 6 7 - 14 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Этникос Ахна
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 0:0 6 1 1 4 4 - 17 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Закакиу
 0:0 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 0:0 6 0 2 4 7 - 19 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
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Закакиу
Ничья
Этникос Ахна
3.20
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