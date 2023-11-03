Тур: 10.
0:0
Перерыв
0'
6' Желтая карточкаДелмиро
13' Желтая карточкаЭммануэль Ломотей
38' Желтая карточкаAndreas Christou
Ход матча
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Yigal Becker
-
17 Yair Castro
-
-
27 John Ruiz
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Jay Enem
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Закакиу
Этникос Ахна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.33
Среднее время на гол
56
270
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
1.8
Среднее время на гол
30
50
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|4
|0.4
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.2
|Шлогар Мартин
|2
|0.2
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.2
|Дигин Николя
|1
|0.1
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.1
|Делмиро
|1
|0.1
|Роша Кенни
|1
|0.1
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|7 (2)
|0.7
|Пехливанис Мариос
|2
|0.2
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.1
|Дражич Деян
|1
|0.1
|Липски Патрик
|1
|0.1
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.1
|Enzo Cabrera2
|1
|0.1
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|2
|1
|Evagoras Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Andreas Christou
|2
|0
|Kyriakos Antoniou
|2
|0
|John Ruiz
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Yair Castro
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|3
|1
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0
|Спировски Стефан
|3
|0
|Petros Ioannou
|3
|0
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Липски Патрик
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Этникос Ахна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
7
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
7
Закакиу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Этникос Ахна
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
7
37%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
6
38%
4
21%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
30%
2
29%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
20%
4
29%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
7
35%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
8
32%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1
Результаты матчей
Закакиу
Этникос Ахна
Точный счет
0:5
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:5
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
36
45
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|19 - 10
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|18 - 6
|17
|6.
|9
|4
|5
|0
|19 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 20
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 26
|9
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 14
|3
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 17
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|7 - 19
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4