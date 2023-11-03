Тур: 13. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:0
Перерыв
Ход матча
20'
1:0
31'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Amadou
Keita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan KralЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Сент-Трейден
Эйпен
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.75
1.56
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
61
51
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|8 (2)
|0.62
|Хасиока Даики
|2
|0.15
|Jarne Steuckers
|1
|0.08
|Mathias Delorge
|1
|0.08
|Ито Рётаро
|1
|0.08
|Анану Фредерик
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|3
|0.23
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.15
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.15
|Yentil van Genechten
|2
|0.15
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Деом Жером
|1
|0.08
|Палссон Виктор
|1
|0.08
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.08
|Jan Kral
|1
|0.08
|Amadou Keita
|1
|0.08
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Mathias Delorge
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Amadou Keita
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Эйпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
4
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
8
7
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Эйпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Пропущено
19
24
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
6
32%
2
8%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
5
26%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2
Эйпен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1
Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5
Результаты матчей
Сент-Трейден
Эйпен
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
48
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|19 - 13
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|5.
|12
|5
|6
|1
|23 - 10
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|7.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|8.
|12
|4
|5
|3
|20 - 10
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|12.
|0:1
|13
|4
|1
|8
|16 - 27
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
|16.
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|7.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|6 - 8
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5