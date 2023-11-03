  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3872
Сент-Трейден
1:1
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Rune Paeshuyse
31' Желтая карточка
Gary Magnee
79' Желтая карточка
Mathias Delorge
1:1
90' Гол
Пантович Милош
90'+6
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
24
Слонина
Габриел
21
Jan
Kral
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
18
Amadou
Keita
6
Байе
Брандон
19
Пантович
Милош
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
Сент-Трейден
3-4-2-1
Эйпен
5-4-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Эйпен

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ТМК
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ТМС
2:2
ПДА
5:2
ТМК
2:3
ПДА
0:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДА
4:1
ПДА
1:4
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ПДА
4:4
ЛП
2:1
ЛП
4:2
БВЛ
1:0
ВД
1:0
БВЛ
3:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:3
БВЛ
0:3
БВЛ
1:2
БВЛ
0:0
БВЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
2ЙК
3:0
2ЙК
2:3

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.56

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

61
51

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 8 (2) 0.62
Хасиока Даики 2 0.15
Jarne Steuckers 1 0.08
Mathias Delorge 1 0.08
Ито Рётаро 1 0.08
Анану Фредерик 0 0
Бока Эрик 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 3 0.23
Gary Magnee 2 (1) 0.15
Пантович Милош 2 0.15
Чарльз-Кук Риган 2 0.15
Yentil van Genechten 2 0.15
Финнбогасон Альфред 1 0.08
Деом Жером 1 0.08
Палссон Виктор 1 0.08
Мёхвальд Кевин 1 0.08
Jan Kral 1 0.08
Amadou Keita 1 0.08
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 4 0
Годо Бруно 3 0
Койта Абубакари 3 0
Хасиока Даики 3 0
Кая Фатих 2 0
Mathias Delorge 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Amadou Keita 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Эйпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
6
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

8
7
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Эйпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Пропущено

21
24
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
6
29%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2
Эйпен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1
Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5

Результаты матчей

Сент-Трейден
Эйпен

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Генк
 12 5 6 1 23 - 10 21
6.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
7.
Антверпен
 12 4 5 3 20 - 10 17
8.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
9.
Стандард
 12 4 4 4 14 - 14 16
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 12 2 2 8 9 - 25 8
16.
Вестерло
 12 1 4 7 13 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
4.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 6 4 2 0 12 - 2 14
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Gary Magnee получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Хасиока Даики сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Г О О О О Л - Rune Paeshuyse уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сент-Трейден 1:1 Эйпен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     