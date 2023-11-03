Тур: 11. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Ла Пенья Федерико
Ход матча
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
333 Количество передач 259
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Болонья
Лацио
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
29 матчей
17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.8
Среднее время на гол
70
112
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1.21
Среднее время на гол
45
74
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
1.66
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.36
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.27
|Фергюсон Льюис
|2
|0.18
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.09
|Фаббиан Джованни
|1
|0.09
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|3
|0.27
|Иммобиле Чиро
|3 (2)
|0.27
|Весино Матиас
|2
|0.18
|Андерсон Фелипе
|1
|0.09
|Кастельянос Валентин
|1
|0.09
|Камада Даити
|1
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.09
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Фергюсон Льюис
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|2
|1
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Педро Родригес
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
9%
2
17%
1-15
5
45%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
38%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2
Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2
Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2
Результаты матчей
Болонья
Лацио
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Болонья
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|11 - 8
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|0:0 Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Эмполи
|Мале Юссеф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Лацио
Исход игры
Болонья
10.4% (14)
Ничья
34.3% (46)
Лацио
55.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:2 Лацио
40.3% (54)
1:1 Ничья
25.4% (34)
2:1 Болонья
4.5% (6)
1:0 Болонья
4.5% (6)
0:1 Лацио
3.7% (5)
0:2 Лацио
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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