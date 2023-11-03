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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Болонья
0:0
Перерыв
Лацио
0'
35' Желтая карточка
Педро Родригес

Ход матча

35'
 
Педро Родригес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 333 Количество передач 259
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 134
Болонья 10.4% (14)
X 34.3% (46)
Лацио 55.2% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
19
Кастельянос
Валентин
9
Педро
Родригес
Болонья
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Лацио

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

29 матчей

17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:0
К
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.8

Среднее время на гол

70
112

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

1.66
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.36
Зиркзее Джошуа 3 0.27
Фергюсон Льюис 2 0.18
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.09
Фаббиан Джованни 1 0.09
Эбишер Мишель 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.27
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.27
Весино Матиас 2 0.18
Андерсон Фелипе 1 0.09
Кастельянос Валентин 1 0.09
Камада Даити 1 0.09
Дзакканьи Маттиа 1 0.09
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Фергюсон Льюис 2 0
Пош Штефан 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 2 1
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Дзакканьи Маттиа 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Катальди Данило 2 0
Весино Матиас 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Исаксен Густав 1 0

Результаты матчей

Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
9%
2
17%
1-15
5
45%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
38%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2
Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2
Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2

Результаты матчей

Болонья
Лацио

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Болонья
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
5.
Наполи
 Заявка 10 5 3 2 22 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Лацио
 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
8.
Болонья
 0:0 Заявка 11 3 7 1 11 - 8 16
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Лацио
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
2.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Лацио
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 0:0 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Болонья: 48%, Лацио: 52%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 45'
    Зиркзее Джошуа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 45'
    Романьоли Алессио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Болонья пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 134
    Болонья 10.4% (14)
    X 34.3% (46)
    Лацио 55.2% (74)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Лацио
    4.10
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    3.05
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Лацио

    Исход игры
    Болонья
    10.4% (14)
    Ничья
    34.3% (46)
    Лацио
    55.2% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    40.3% (54)
    1:1 Ничья
    25.4% (34)
    2:1 Болонья
    4.5% (6)
    1:0 Болонья
    4.5% (6)
    0:1 Лацио
    3.7% (5)
    0:2 Лацио
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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