Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Болонья

88' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

87' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Орсолини Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Болонья

80' Дзакканьи Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Болонья

76' Команда Болонья довольна результатом к этому моменту.

75' Удар от ворот произведет Болонья

74' Пеллегрини Лука из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Болонья

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Орсолини Риккардо пробил со штрафного прямо в стенку

65' Альберто Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Орсолини Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Лацио

61' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

60' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Фелипе получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Андерсон Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бёкема Сэм - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Салемакерс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Болонья

50' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фергюсон Льюис получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Романьоли Алессио получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Команда Болонья забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Г О О О О Л - Фергюсон Льюис забивает с правой ноги!

46' Зиркзее Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.