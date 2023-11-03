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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Болонья
1:0
Конец матча
Лацио
0'
35' Желтая карточка
Педро Родригес
1:0
46' Гол
Фергюсон Льюис
50' Желтая карточка
Романьоли Алессио
50' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
56' Желтая карточка
Бёкема Сэм
65' Желтая карточка
Альберто Луис
80' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
90' Желтая карточка
Исаксен Густав
90'+8

Ход матча

35'
 
Педро Родригес
46'
Фергюсон Льюис
(Зиркзее Джошуа)
1:0
48'
 
Пеллегрини Лука
Марушич Адам
50'
 
Романьоли Алессио
50'
Фергюсон Льюис
 
56'
Бёкема Сэм
 
57'
 
Дзакканьи Маттиа
Педро Родригес
57'
 
Иммобиле Чиро
Кастельянос Валентин
65'
 
Альберто Луис
73'
Моро Никола
Эбишер Мишель
 
80'
 
Дзакканьи Маттиа
80'
Кристиансен Виктор
Ликояннис Хараламбос
 
81'
Ндой Дан
Салемакерс Алексис
 
81'
 
Камада Даити
Гендузи Маттео
81'
 
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
90'
Фаббиан Джованни
Зиркзее Джошуа
 
90'
 
Исаксен Густав

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 537 Количество передач 536
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Болонья 10.4% (14)
X 34.3% (46)
Лацио 55.2% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
19
Кастельянос
Валентин
9
Педро
Родригес
Болонья
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Лацио

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

29 матчей

17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:0
К
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.8

Среднее время на гол

70
112

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.21

Среднее время на гол

45
74

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

1.66
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.36
Фергюсон Льюис 3 0.27
Зиркзее Джошуа 3 0.27
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.09
Фаббиан Джованни 1 0.09
Эбишер Мишель 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.27
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.27
Весино Матиас 2 0.18
Андерсон Фелипе 1 0.09
Кастельянос Валентин 1 0.09
Камада Даити 1 0.09
Дзакканьи Маттиа 1 0.09
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Фергюсон Льюис 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Пош Штефан 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Маурицио Сарри 2 1
Иммобиле Чиро 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Катальди Данило 2 0
Исаксен Густав 2 0
Весино Матиас 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0

Результаты матчей

Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Лацио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
5
42%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
38%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2
Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2
Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2

Результаты матчей

Болонья
Лацио

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Болонья
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
5.
Наполи
 Заявка 10 5 3 2 22 - 12 18
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
2.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
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Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Болонья вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Болонья: 45%, Лацио: 55%.
  • 98'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Исаксен Густав получает желтую карточку за нырок
  • 96'
    Исаксен Густав упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • 96'
    Лацио начинает контратаку
  • 96'
    Патрик успешно блокирует удар.
  • 96'
    Ндой Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Кристиансен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Ндой Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 95'
    Скорупски Лукаш из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 94'
    Бёкема Сэм из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Болонья 10.4% (14)
    X 34.3% (46)
    Лацио 55.2% (74)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лацио

    Исход игры
    Болонья
    10.4% (14)
    Ничья
    34.3% (46)
    Лацио
    55.2% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    40.3% (54)
    1:1 Ничья
    25.4% (34)
    2:1 Болонья
    4.5% (6)
    1:0 Болонья
    4.5% (6)
    0:1 Лацио
    3.7% (5)
    0:2 Лацио
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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