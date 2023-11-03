Тур: 10. Стадион: Драгау. Главный судья: Мартинш Тьягу
Ход матча
6'
0:0
10'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
5
Волней
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
55 Мендеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
-
79 Пина ВагнерЗащитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Эшторил
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
20 матчей
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.2
2.2
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.3
0.4
Среднее время на гол
69
225
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.75
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|0.2
|Маркано Иван
|2
|0.2
|Мартинес Антонио III
|2
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.2
|Эванилсон
|2
|0.2
|Венделл Боргес
|1
|0.1
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.1
|Хайме Иван
|1
|0.1
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|3
|0.3
|Маркес Алехандро
|3
|0.3
|Кассиано Диас
|2 (1)
|0.2
|Гитан Рафик
|1
|0.1
|Холсгров Джордан
|1
|0.1
|Араужу Тьягу
|1
|0.1
|Гомес Родриго II
|1
|0.1
|Мангала Эльяким
|1
|0.1
|Витал Бернардо
|1
|0.1
|Волней
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|4
|1
|Карму Давид
|4
|1
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|3
|1
|Витал Бернардо
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Алвару Педру
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Волней
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Фернандеш Матеуш
|2
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
10
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эшторил
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
4
Порту
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эшторил
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
67%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
3
21%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
15%
5
33%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
2
33%
5
26%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Результаты матчей
Порту
Эшторил
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Порту
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|14 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|9 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Брага
|Жорж Артур
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:0 Эшторил
Исход игры
Порту
100% (124)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
15.04% (17)
Нет
84.96% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.7% (74)
3:0 Порту
12.1% (15)
2:1 Порту
8.9% (11)
1:0 Порту
3.2% (4)
3:1 Порту
2.4% (3)
4:0 Порту
1.6% (2)
4:1 Порту
1.6% (2)
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