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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Порту
0:0
Первый тайм: 29'
Эшторил
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Тареми Мехди
10' Желтая карточка
Волней

Ход матча

6'
Тареми Мехди
0:0
10'
 
Волней
Прогнозы 124
Порту 100% (124)
X 0% (0)
Эшторил 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Порту
Ничья
Эшторил
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7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
23
Мариу
Жоау
III
10
Консейсау
Франсишку
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
31
Карне
Марсело
5
Волней
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
8
Холсгров
Джордан
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
Порту
4-4-2
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Порту
Эшторил

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.2
2.2

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.4

Среднее время на гол

69
225

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 0.2
Маркано Иван 2 0.2
Мартинес Антонио III 2 0.2
Эуштакиу Стивен 2 0.2
Эванилсон 2 0.2
Венделл Боргес 1 0.1
Галено Вандерсон 1 (1) 0.1
Хайме Иван 1 0.1
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 3 0.3
Маркес Алехандро 3 0.3
Кассиано Диас 2 (1) 0.2
Гитан Рафик 1 0.1
Холсгров Джордан 1 0.1
Араужу Тьягу 1 0.1
Гомес Родриго II 1 0.1
Мангала Эльяким 1 0.1
Витал Бернардо 1 0.1
Волней 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 4 1
Карму Давид 4 1
Нико Гонсалес 3 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 1
Витал Бернардо 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Алвару Педру 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Волней 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Фернандеш Матеуш 2 0
Араужу Тьягу 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
10
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эшторил
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
4
Порту
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эшторил
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
50%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
67%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
3
21%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
15%
5
33%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
2
33%
5
26%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0

Результаты матчей

Порту
Эшторил

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Порту
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Порту
 0:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
16.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Эшторил
 0:0 Заявка 10 1 2 7 14 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Порту
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Порту
 0:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 15 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Брага Жорж Артур 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Волней получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 6'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Тареми Мехди из команды Порту пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится ничьей.
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    1.22 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 124
Порту 100% (124)
X 0% (0)
Эшторил 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Эшторил
6.70
7.20
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13.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:0 Эшторил

Исход игры
Порту
100% (124)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
15.04% (17)
Нет
84.96% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.7% (74)
3:0 Порту
12.1% (15)
2:1 Порту
8.9% (11)
1:0 Порту
3.2% (4)
3:1 Порту
2.4% (3)
4:0 Порту
1.6% (2)
4:1 Порту
1.6% (2)
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