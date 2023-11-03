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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Порту
0:1
Конец матча
Эшторил
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Тареми Мехди
10' Желтая карточка
Волней
29' Желтая карточка
Эуштакиу Стивен
31' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
35' Желтая карточка
Фернандеш Матеуш
39' Желтая карточка
Маркеш Жоао
45' Желтая карточка
Витал Бернардо
55' Желтая карточка
Алвару Педру
55' Желтая карточка
Араужу Тьягу
70' Желтая карточка
Нико Гонсалес
74' Желтая карточка
Карму Давид
0:1
75' Гол
Холсгров Джордан
78' Желтая карточка
Мартинес Антонио
84' Желтая карточка
Карне Марсело
90'+9

Ход матча

6'
Тареми Мехди
0:0
10'
 
Волней
29'
Эуштакиу Стивен
 
31'
Консейсау Франсишку
 
35'
 
Фернандеш Матеуш
39'
 
Маркеш Жоао
45'
 
Витал Бернардо
55'
 
Алвару Педру
55'
 
Араужу Тьягу
61'
 
Тавареш Эриберту
Маркеш Жоао
62'
 
Кассиано Диас
Маркес Алехандро
63'
Боржеш Гонсалу
Коласио Хорхе
 
63'
Нико Гонсалес
Варела Алан
 
64'
Мартинес Антонио
Тареми Мехди
 
70'
Нико Гонсалес
 
74'
Карму Давид
 
75'
0:1
Холсгров Джордан
78'
Мартинес Антонио
 
79'
 
Пина Вагнер
Араужу Тьягу
82'
Лодер Дэнни
Эванилсон
 
83'
Гитан Рафик
Консейсау Франсишку
 
83'
Франко Андре
Карлос Жоао
 
83'
 
Ндиайе Мор
Фернандеш Матеуш
84'
 
Карне Марсело
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Порту 100% (124)
X 0% (0)
Эшторил 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
23
Мариу
Жоау
III
10
Консейсау
Франсишку
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
31
Карне
Марсело
5
Волней
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
8
Холсгров
Джордан
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
Порту
4-4-2
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Порту
Эшторил

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

20 матчей

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

2.2
2.2

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.4

Среднее время на гол

69
225

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 0.2
Маркано Иван 2 0.2
Мартинес Антонио III 2 0.2
Эуштакиу Стивен 2 0.2
Эванилсон 2 0.2
Венделл Боргес 1 0.1
Галено Вандерсон 1 (1) 0.1
Хайме Иван 1 0.1
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 3 0.3
Маркес Алехандро 3 0.3
Кассиано Диас 2 (1) 0.2
Холсгров Джордан 2 0.2
Гитан Рафик 1 0.1
Араужу Тьягу 1 0.1
Гомес Родриго II 1 0.1
Мангала Эльяким 1 0.1
Витал Бернардо 1 0.1
Волней 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 4 0
Консейсау Франсишку 3 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 1
Витал Бернардо 4 0
Алвару Педру 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Волней 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Карне Марсело 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
10
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эшторил
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
4
Порту
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эшторил
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
50%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
15%
6
38%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
2
29%
5
26%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0

Результаты матчей

Порту
Эшторил

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 Заявка 9 3 1 5 21 - 18 10
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
5.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 61'
      Тактическая замена. Маркеш Жоао уходит с поля и его заменяет Тавареш Эриберту
    • 55'
      Араужу Тьягу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 55'
      Алвару Педру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Витал Бернардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 39'
      Маркеш Жоао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Фернандеш Матеуш из команды Эшторил получает желтую после опасной игры.
    • 31'
      Консейсау Франсишку совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 29'
      Эуштакиу Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 10'
      Волней получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 6'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Тареми Мехди из команды Порту пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Порту 100% (124)
    X 0% (0)
    Эшторил 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 0:1 Эшторил

    Исход игры
    Порту
    100% (124)
    Ничья
    0% (0)
    Эшторил
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    15.04% (17)
    Нет
    84.96% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    59.7% (74)
    3:0 Порту
    12.1% (15)
    2:1 Порту
    8.9% (11)
    1:0 Порту
    3.2% (4)
    3:1 Порту
    2.4% (3)
    4:0 Порту
    1.6% (2)
    4:1 Порту
    1.6% (2)
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