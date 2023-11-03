Тур: 10. Стадион: Драгау. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиТареми Мехди
10' Желтая карточкаВолней
29' Желтая карточкаЭуштакиу Стивен
31' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
35' Желтая карточкаФернандеш Матеуш
39' Желтая карточкаМаркеш Жоао
45' Желтая карточкаВитал Бернардо
55' Желтая карточкаАлвару Педру
55' Желтая карточкаАраужу Тьягу
70' Желтая карточкаНико Гонсалес
74' Желтая карточкаКарму Давид
0:1
75' ГолХолсгров Джордан
78' Желтая карточкаМартинес Антонио
84' Желтая карточкаКарне Марсело
90'+9
Ход матча
6'
0:0
10'
29'
35'
39'
45'
55'
55'
70'
74'
75'
0:1
78'
82'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
5
Волней
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
55 Мендеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
-
79 Пина ВагнерЗащитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Эшторил
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
20 матчей
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
2.2
2.2
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.3
0.4
Среднее время на гол
69
225
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.75
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|0.2
|Маркано Иван
|2
|0.2
|Мартинес Антонио III
|2
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.2
|Эванилсон
|2
|0.2
|Венделл Боргес
|1
|0.1
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.1
|Хайме Иван
|1
|0.1
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|3
|0.3
|Маркес Алехандро
|3
|0.3
|Кассиано Диас
|2 (1)
|0.2
|Холсгров Джордан
|2
|0.2
|Гитан Рафик
|1
|0.1
|Араужу Тьягу
|1
|0.1
|Гомес Родриго II
|1
|0.1
|Мангала Эльяким
|1
|0.1
|Витал Бернардо
|1
|0.1
|Волней
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|3
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Волней
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Карне Марсело
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
10
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эшторил
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
4
Порту
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эшторил
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
50%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
15%
6
38%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
29%
4
21%
31-45
2
29%
5
26%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Результаты матчей
Порту
Эшторил
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Порту
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:1 Эшторил
Исход игры
Порту
100% (124)
Ничья
0% (0)
Эшторил
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
15.04% (17)
Нет
84.96% (96)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.7% (74)
3:0 Порту
12.1% (15)
2:1 Порту
8.9% (11)
1:0 Порту
3.2% (4)
3:1 Порту
2.4% (3)
4:0 Порту
1.6% (2)
4:1 Порту
1.6% (2)
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