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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Истанбулспор
1:2
Перерыв
Пендикспор

Ход матча

30'
0:1
Ярдымджи Эренджан
(Велинтон Соуза)
40'
Ндао Алассан
(Рроца Эдуарт)
1:1
45'
1:2
Велинтон Соуза
(Цекици Эндри)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
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Истанбулспор
Ничья
Пендикспор
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1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
99
Сантос
Жаксон
88
Djakaridja
Junior
Traore
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
21
Диаби
Абдулай
66
Лусамба
Арно
24
Акдаг
Ибрахим
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
8
Цекици
Эндри
Истанбулспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-4-2

История личных встреч

Истанбулспор
Пендикспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛ
0:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.2
Гюльтекин Эмир 2 0.2
Этеми Вален 1 0.1
Ндао Алассан 1 0.1
Djakaridja Junior Traore 1 0.1
Самбисса Давид 0 0
Мамаду Менди 0 0
Рроца Эдуарт 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 3 0.27
Ромеро Оскар 3 (3) 0.27
Кайя Гёкхан 1 0.09
Диаби Абдулай 1 0.09
Тюрам Рожерио 1 0.09
Цекици Эндри 1 0.09
Зюлюнгёз Беркай 1 0.09
Мидтше Фредрик 0 0
Велинтон Соуза 0 0
Секейра Нуну 0 0
Лусамба Арно 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахени Демиако 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Djakaridja Junior Traore 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Вукович Йосип 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Секейра Нуну 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пендикспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Истанбулспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Пендикспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

1
2
Истанбулспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Пендикспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
6
43%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
5
23%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
33%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3
Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Пендикспор

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 10 10 0 0 29 - 5 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Пендикспор
 2:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 24 10
16.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
17.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
19.
Истанбулспор
 1:2 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Самсунспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 1:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 2:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 2:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
8.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 1:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Цекици Эндри сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Соуза Сильва Велинтон бьет в цель!
  • 40'
    Eduart Rroca сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Ндао Алассан бьет в цель!
  • 30'
    Соуза Сильва Велинтон сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Erencan Yardimci бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Пендикспор
6.90
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4.40
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3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Истанбулспор 1:2 Пендикспор онлайн

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Истанбулспор
Пендикспор
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