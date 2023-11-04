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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Истанбулспор
2:4
Конец матча
Пендикспор
0'
0:1
30' Гол
Ярдымджи Эренджан
1:1
40' Гол
Ндао Алассан
1:2
45' Гол
Велинтон Соуза
52' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
1:3
60' Гол
Велинтон Соуза
63' Желтая карточка
Акдаг Ибрахим
1:4
83' Гол
Тюрам Рожерио
88' Желтая карточка
Тюрам Рожерио
2:4
89' Гол
Рроца Эдуарт
90' Желтая карточка
Битин Горкем
90' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
90'+6

Ход матча

30'
0:1
Ярдымджи Эренджан
(Велинтон Соуза)
40'
Ндао Алассан
(Рроца Эдуарт)
1:1
45'
1:2
Велинтон Соуза
(Цекици Эндри)
46'
Мамаду Менди
Сантос Жаксон
 
46'
Гюльтекин Эмир
Djakaridja Junior Traore
 
52'
Сарикайя Муаммер
 
60'
1:3
Велинтон Соуза
(Лусамба Арно)
63'
 
Акдаг Ибрахим
69'
 
Вукович Йосип
Цекици Эндри
69'
 
Битин Горкем
Ярдымджи Эренджан
75'
 
Кайя Гёкхан
Акбунар Халиль
75'
 
Тюрам Рожерио
Диаби Абдулай
75'
Tunahan Samdanli
Сарикайя Муаммер
 
75'
Имбула Ганелли
Есиль Мехмет
 
83'
Кейлю Кубилай
Яшар Али
 
83'
1:4
Тюрам Рожерио
86'
 
Эзтюрк Алпаслан
Велинтон Соуза
88'
 
Тюрам Рожерио
89'
Рроца Эдуарт
(Кейлю Кубилай)
2:4
90'
 
Битин Горкем
90'
Рроца Эдуарт
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
99
Сантос
Жаксон
88
Djakaridja
Junior
Traore
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
21
Диаби
Абдулай
66
Лусамба
Арно
24
Акдаг
Ибрахим
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
8
Цекици
Эндри
Истанбулспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-4-2

История личных встреч

Истанбулспор
Пендикспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛ
0:2
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.2
Гюльтекин Эмир 2 0.2
Этеми Вален 1 0.1
Рроца Эдуарт 1 0.1
Ндао Алассан 1 0.1
Djakaridja Junior Traore 1 0.1
Самбисса Давид 0 0
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 3 0.27
Ромеро Оскар 3 (3) 0.27
Велинтон Соуза 2 0.18
Тюрам Рожерио 2 0.18
Цекици Эндри 1 0.09
Кайя Гёкхан 1 0.09
Диаби Абдулай 1 0.09
Зюлюнгёз Беркай 1 0.09
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахени Демиако 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Сарикайя Муаммер 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Djakaridja Junior Traore 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 2 0
Вукович Йосип 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Секейра Нуну 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Цекици Эндри 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Пендикспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
3
Истанбулспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

1
2
Истанбулспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
6
43%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
32%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3
Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Пендикспор

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 10 10 0 0 29 - 5 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Хатайспор
 0:0 Заявка 11 3 6 2 17 - 13 15
9.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
17.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 10 0 3 7 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Самсунспор
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Хатайспор
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Eduart Rroca получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Gorkem Bitin получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Кейлю Кубилай сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Eduart Rroca бьет в цель!
  • 88'
    Тюрам Рожерио получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Соуза Сильва Велинтон уходит с поля. Эзтюрк Алпаслан выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Цекици Эндри сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Соуза Сильва Велинтон бьет в цель!
    • 40'
      Eduart Rroca сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Ндао Алассан бьет в цель!
    • 30'
      Соуза Сильва Велинтон сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Erencan Yardimci бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Истанбулспор 2:4 Пендикспор онлайн

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