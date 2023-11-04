Тур: 11. Стадион: Некми Кадыоглу.
2:4
Конец матча
0'
0:1
30' ГолЯрдымджи Эренджан
1:1
40' ГолНдао Алассан
1:2
45' ГолВелинтон Соуза
52' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
1:3
60' ГолВелинтон Соуза
63' Желтая карточкаАкдаг Ибрахим
1:4
83' ГолТюрам Рожерио
88' Желтая карточкаТюрам Рожерио
2:4
89' ГолРроца Эдуарт
90' Желтая карточкаБитин Горкем
90' Желтая карточкаРроца Эдуарт
90'+6
Ход матча
30'
40'
1:1
45'
1:2
52'
60'
1:3
63'
83'
1:4
88'
89'
2:4
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 11
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
23
Эрдоган
Окан
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
22
Озгенч
Эрдем
66
Лусамба
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Bartu Kirtas
-
20 Ozcan Sahan
-
-
Главный тренер: Hakan Yakin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Истанбулспор
Пендикспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.2
|Гюльтекин Эмир
|2
|0.2
|Этеми Вален
|1
|0.1
|Рроца Эдуарт
|1
|0.1
|Ндао Алассан
|1
|0.1
|Djakaridja Junior Traore
|1
|0.1
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|3
|0.27
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.27
|Велинтон Соуза
|2
|0.18
|Тюрам Рожерио
|2
|0.18
|Цекици Эндри
|1
|0.09
|Кайя Гёкхан
|1
|0.09
|Диаби Абдулай
|1
|0.09
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.09
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахени Демиако
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Яшар Али
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Есиль Мехмет
|2
|0
|Сарикайя Муаммер
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Djakaridja Junior Traore
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Вукович Йосип
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Пендикспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
3
Истанбулспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Пендикспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
1
2
Истанбулспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
6
43%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
5
26%
4
17%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
32%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3
Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Пендикспор
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
28
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3