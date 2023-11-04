Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
10'
35'
1:0
14
Sahil
Tavora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
-
-
-
-
23 Anuj Kumar
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Harsh PatreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Rohit Danu
-
44 Robin Yadav
-
13 Amrit Gope
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Хайдарабад
Бенгалуру
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hitesh Sharma
|1
|0.2
|Ясир Мохаммад
|1
|0.2
|Аланис Освальдо
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхетри Сунил
|2 (1)
|0.33
|Уильямс Райан
|1
|0.17
|Мэйн Кёртис
|1
|0.17
|Хави Эрнандес II
|1
|0.17
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|2
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Naorem Roshan Singh
|1
|2
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Сингх Суреш
|1
|1
|Кумар Рохит
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Jessel Carneiro
|1
|0
|Harsh Patre
|1
|0
|Lalremtluanga Fanai
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Хайдарабад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3
Результаты матчей
Хайдарабад
Бенгалуру
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|11.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|5.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3