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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
1:0
Второй тайм: 47'
Бенгалуру
0'
10' Желтая карточка
Harsh Patre
1:0
35' Гол
Ясир Мохаммад

Ход матча

10'
 
Harsh Patre
35'
Ясир Мохаммад
(Аланис Освальдо)
1:0
46'
 
Robin Yadav
Aleksandar Jovanovic I
46'
 
Кумар Рохит
Harsh Patre
46'
 
Хави Эрнандес
Jessel Carneiro
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
Бенгалуру
2.21
4.50
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8.60
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Все Коэффициенты
1
Сингх
Гурмит
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
2
Аланис
Освальдо
27
Пуджари
Никхил
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
10
Ясир
Мохаммад
11
Felipe
Amorim
9
Мойя
Хонатан
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
14
Jessel
Carneiro
49
Harsh
Patre
6
Веендорп
Кезиа
8
Сингх
Суреш
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
19
Нарзари
Холичаран
Хайдарабад
Бенгалуру

История личных встреч

Хайдарабад
Бенгалуру

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 0.2
Ясир Мохаммад 1 0.2
Аланис Освальдо 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 2 (1) 0.33
Уильямс Райан 1 0.17
Мэйн Кёртис 1 0.17
Хави Эрнандес II 1 0.17
Веендорп Кезиа 0 0
Rohit Danu 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Sahil Tavora 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Naorem Roshan Singh 1 2
Дамьянович Славко 3 0
Сингх Суреш 1 1
Кумар Рохит 2 0
Уильямс Райан 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Harsh Patre 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Хайдарабад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3

Результаты матчей

Хайдарабад
Бенгалуру

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Хайдарабад
 1:0 5 1 1 3 3 - 5 4
11.
Бенгалуру
 0:1 6 1 1 4 5 - 8 4
12.
Пенджаб
 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Хайдарабад
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Пенджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
6.
Хайдарабад
 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jessel Carneiro уходит с поля. Хави Эрнандес II выходит вместо него
  • 46'
    Harsh Patre уходит с поля. Кумар Рохит выходит вместо него
  • 46'
    Aleksandar Jovanovic уходит с поля. Robin Yadav выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Аланис Освальдо сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Ясир Мохаммад бьет в цель!
  • 10'
    Harsh Patre получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
Бенгалуру
2.21
4.50
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8.60
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