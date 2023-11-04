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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
1:1
Конец матча
Бенгалуру
0'
10' Желтая карточка
Harsh Patre
1:0
35' Гол
Ясир Мохаммад
51' Желтая карточка
Кумар Рохит
56' Желтая карточка
Aleksandar Jovanovic I
1:1
58' Гол
Уильямс Райан
83' Желтая карточка
Robin Yadav
90'+8
1
Сингх
Гурмит
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
2
Аланис
Освальдо
27
Пуджари
Никхил
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
10
Ясир
Мохаммад
11
Felipe
Amorim
9
Мойя
Хонатан
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
14
Jessel
Carneiro
49
Harsh
Patre
6
Веендорп
Кезиа
8
Сингх
Суреш
7
Уильямс
Райан
11
Чхетри
Сунил
19
Нарзари
Холичаран
Хайдарабад
Бенгалуру

История личных встреч

Хайдарабад
Бенгалуру

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 0.2
Ясир Мохаммад 1 0.2
Аланис Освальдо 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Райан 2 0.33
Чхетри Сунил 2 (1) 0.33
Мэйн Кёртис 1 0.17
Хави Эрнандес II 1 0.17
Веендорп Кезиа 0 0
Нарзари Холичаран 0 0
Rohit Danu 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Sahil Tavora 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Naorem Roshan Singh 1 2
Дамьянович Славко 3 0
Кумар Рохит 3 0
Сингх Суреш 1 1
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Уильямс Райан 1 0
Jessel Carneiro 1 0
Harsh Patre 1 0
Lalremtluanga Fanai 1 0
Robin Yadav 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Хайдарабад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Бенгалуру
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2 Бенгалуру - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Бенгалуру - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 АТК - Бенгалуру 1:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Дели Динамос 3:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:2 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3

Результаты матчей

Хайдарабад
Бенгалуру

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
2.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Керала Бластерс
 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
4.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Ист Бенгал
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
9.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
12.
Пенджаб
 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 0:0 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Ист Бенгал
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пенджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
6.
Керала Бластерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
9.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
10.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
11.
Ист Бенгал
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Аланис Освальдо сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Ясир Мохаммад бьет в цель!
    • 10'
      Harsh Patre получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хайдарабад 1:1 Бенгалуру онлайн

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