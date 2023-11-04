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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Самсунспор
2:1
Конец матча
Хатайспор
0'
0:1
36' Гол
Ламкель Зе Дидье
45' Желтая карточка
Chandrel Massanga
45' Желтая карточка
Саглам Геркем
45' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
62' Желтая карточка
Аличи Керим
71' Желтая карточка
Гулам Фаузи
76' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
1:1
77' Пенальти
Кара Эркан
77' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
79' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
2:1
90' Гол
Шиндлер Кингсли
90' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
90' Вторая желтая карточка
Фернандеш Желсон II
90'+12

Ход матча

36'
0:1
Ламкель Зе Дидье
(Ривас Ригоберто)
45'
 
Chandrel Massanga
45'
 
Саглам Геркем
45'
Тирпан Микаэль
 
57'
 
Беяз Омер
Саглам Геркем
57'
 
Абурджания Георгий
Абид Рейан
60'
Кара Эркан
Муандилмаджи Мариус
 
61'
Фофана Морике
Гюмюшкая Мухаммед
 
62'
 
Аличи Керим
71'
 
Гулам Фаузи
73'
Шиндлер Кингсли
Тирпан Микаэль
 
73'
Лора Гаэтан
Тэт Флавьен
 
74'
 
Фернандеш Желсон II
Ривас Ригоберто
74'
 
Матур Огужан
Гулам Фаузи
76'
 
Фернандеш Желсон II
77'
Кара Эркан
1:1
77'
Аит Бенассер Юссеф
 
79'
 
Кардешлер Эрдже
88'
 
Ходжич Армин
Дадашов Ренат
90'
Бола Марк
Генюл Сонер
 
90'
Шиндлер Кингсли
(Фофана Морике)
2:1
90'
Шиндлер Кингсли
 
90'
 
Фернандеш Желсон II

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
23
Гюмюшкая
Мухаммед
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
12
Бекай
Висар
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
13
Гулам
Фаузи
4
Chandrel
Massanga
20
Абид
Рейан
99
Ривас
Ригоберто
5
Саглам
Геркем
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Дадашов
Ренат
Самсунспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиндлер Кингсли 1 0.1
Ван Дронгелен Рик 1 0.1
Димата Ландри 1 0.1
Хольсе Карло 1 0.1
Муандилмаджи Мариус 1 0.1
Нтчам Оливье 1 (1) 0.1
Кара Эркан 1 (1) 0.1
Фофана Морике 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.36
Страндберг Карлос 4 (1) 0.36
Дадашов Ренат 3 (2) 0.27
Ламкель Зе Дидье 2 0.18
Саглам Геркем 1 0.09
Ривас Ригоберто 1 0.09
Гулам Фаузи 1 0.09
Абид Рейан 1 0.09
Йылдырым Бертуг 1 0.09
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 2 0
Фофана Морике 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Челик Осман 1 0
Аит Бенассер Юссеф 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Дадашов Ренат 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Аличи Керим 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Саглам Геркем 2 0
Беяз Омер 2 0
Chandrel Massanga 2 0
Матур Огужан 2 0
Гулам Фаузи 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Ходжич Армин II 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Килама Ги-Марселен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Самсунспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

1
10
Самсунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хатайспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
29%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
57%
6
30%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
24%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2
Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1
Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3

Результаты матчей

Самсунспор
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 11 10 0 1 29 - 6 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 11 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
17.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 0:1 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
19.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 0:1 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Хатайспор Фернандеш Желсон II 1 3
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Тирпан Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Chandrel Massanga получил желтую карточку от судьи
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