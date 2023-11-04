Тур: 11. Стадион: Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu.
2:1
Конец матча
0'
0:1
36' ГолЛамкель Зе Дидье
45' Желтая карточкаChandrel Massanga
45' Желтая карточкаСаглам Геркем
45' Желтая карточкаТирпан Микаэль
62' Желтая карточкаАличи Керим
71' Желтая карточкаГулам Фаузи
76' Желтая карточкаФернандеш Желсон II
1:1
77' ПенальтиКара Эркан
77' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
79' Желтая карточкаКардешлер Эрдже
2:1
90' ГолШиндлер Кингсли
90' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
90' Вторая желтая карточкаФернандеш Желсон II
90'+12
Ход матча
36'
45'
45'
62'
71'
77'
1:1
79'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
12
Бекай
Висар
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
20
Абид
Рейан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
99 Кара ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.1
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.1
|Димата Ландри
|1
|0.1
|Хольсе Карло
|1
|0.1
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.1
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.1
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.1
|Фофана Морике
|0
|0
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.36
|Страндберг Карлос
|4 (1)
|0.36
|Дадашов Ренат
|3 (2)
|0.27
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.18
|Саглам Геркем
|1
|0.09
|Ривас Ригоберто
|1
|0.09
|Гулам Фаузи
|1
|0.09
|Абид Рейан
|1
|0.09
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.09
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Chandrel Massanga
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Гулам Фаузи
|1
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Ходжич Армин II
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Килама Ги-Марселен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Самсунспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
1
10
Самсунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хатайспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
7
20
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
29%
5
25%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
57%
6
30%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
24%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2
Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1
Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3
Результаты матчей
Самсунспор
Хатайспор
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
28
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|10
|0
|1
|29 - 6
|30
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3
|Хатайспор
|Фернандеш Желсон II
|1 3