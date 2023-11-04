Тур: 11. Стадион: Аречи. Главный судья: Рапуано Антонио
0:1
Перерыв
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Чауна
Лум
10
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
-
10 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Наполи
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3 (1)
|0.27
|Кандрева Антонио
|2
|0.18
|Кабрал Жоване
|1
|0.09
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.55
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.45
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.27
|Распадори Джакомо
|3
|0.27
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.18
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.09
|Симеоне Джованни
|1
|0.09
|Эстигор Лео
|1
|0.09
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.09
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Маджоре Джулио
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Фасио Федерико
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Каюсте Йенс
|3
|0
|Натан
|1
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Салернитана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
8
Салернитана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
42%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
17%
5
23%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
2
33%
6
27%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
20%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0
Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2
Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2
Результаты матчей
Салернитана
Наполи
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
91
28
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 11
|22
|4.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Эмполи
|Мале Юссеф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Наполи
Исход игры
Салернитана
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Наполи
97.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
0:2 Наполи
36.1% (44)
1:2 Наполи
27% (33)
1:3 Наполи
13.9% (17)
0:1 Наполи
8.2% (10)
0:3 Наполи
6.6% (8)
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