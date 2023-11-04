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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Салернитана
0:1
Перерыв
Наполи

Ход матча

13'
0:1
Распадори Джакомо
(Лоботка Станислав)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 122
Салернитана 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Наполи 97.5% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
Ничья
Наполи
7.80
8.00
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5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
30
Маццокки
Паскуале
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
3
Брадарич
Домагой
99
Ленговски
Матеуш
18
Кулибали
Лассана
33
Чауна
Лум
10
Диа
Булайе
87
Кандрева
Антонио
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Салернитана
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Наполи

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
К
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 (1) 0.27
Кандрева Антонио 2 0.18
Кабрал Жоване 1 0.09
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Иквуемеси Чуквубуикем 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.55
Политано Маттео 5 (1) 0.45
Кварацхелия Хвича 3 0.27
Распадори Джакомо 3 0.27
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.18
Ди Лоренцо Джованни 1 0.09
Симеоне Джованни 1 0.09
Эстигор Лео 1 0.09
Гаэтано Джанлука 1 0.09
Лоботка Станислав 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Маджоре Джулио 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Фасио Федерико 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 3 0
Каюсте Йенс 3 0
Натан 1 1
Руй Мариу 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Салернитана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
8
Салернитана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
17%
5
23%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
2
33%
6
27%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
20%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0
Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2
Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2

Результаты матчей

Салернитана
Наполи

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Наполи
 1:0 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
3.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
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    Прогнозы 122
    Салернитана 0.8% (1)
    X 1.6% (2)
    Наполи 97.5% (119)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Наполи
    7.80
    8.00
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Наполи

    Исход игры
    Салернитана
    0.8% (1)
    Ничья
    1.6% (2)
    Наполи
    97.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (52)
    Нет
    54.39% (62)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    36.1% (44)
    1:2 Наполи
    27% (33)
    1:3 Наполи
    13.9% (17)
    0:1 Наполи
    8.2% (10)
    0:3 Наполи
    6.6% (8)
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