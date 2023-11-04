Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Кастанос Григорис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Ди Лоренцо Джованни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

88' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Салернитана

86' Симеоне Джованни из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

86' Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Trivante Stewart.

85' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Г О О О О Л - Элмас Эльиф забивает с правой ноги!

82' Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Trivante Stewart.

82' Удар от ворот произведет Салернитана

81' Симеоне Джованни не смог попасть в створ ударом издали

81' Trivante Stewart нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Элмас Эльиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Салернитана

76' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Рефери не любит споров - именно за это Индзаги Филиппо сейчас получил желтую

72' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Симеоне Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тактическая замена. Иквуемеси Чуквубуикем уходит с поля и его заменяет Trivante Stewart

68' Маццокки Паскуале - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Салернитана

67' Ди Лоренцо Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Кварацхелия Хвича навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Распадори Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

63' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Зелиньски Пётр пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

61' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ррахмани Амир нанес удар головой, но Гильермо Очоа спокойно отбил мяч.

59' Распадори Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Оливера Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Наполи

53' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Лассана получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Салернитана

50' Близко! Политано Маттео нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

50' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Салернитана

47' Распадори Джакомо из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Распадори Джакомо . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Политано Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.