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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Салернитана
0:2
Конец матча
Наполи
0'
0:1
13' Гол
Распадори Джакомо
68' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
74' Желтая карточка
Индзаги Филиппо
0:2
82' Гол
Элмас Эльиф
88' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Распадори Джакомо
(Лоботка Станислав)
68'
Маццокки Паскуале
 
68'
 
Симеоне Джованни
Распадори Джакомо
69'
 
Элмас Эльиф
Кварацхелия Хвича
69'
Стюарт Триван
Иквуемеси Чуквубуикем
 
69'
Данилюк Флавиус
Фасио Федерико
 
69'
Бохинен Эмиль
Ленговски Матеуш
 
74'
Индзаги Филиппо
 
77'
Кастанос Григорис
Кандрева Антонио
 
77'
 
Линдстрём Йеспер
Политано Маттео
81'
Ботхейм Эрик
Маццокки Паскуале
 
82'
0:2
Элмас Эльиф
(Оливера Матиас)
87'
 
Каюсте Йенс
Зелиньски Пётр
88'
 
Ди Лоренцо Джованни

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 9
  • 3 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 361 Количество передач 542
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Салернитана 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Наполи 97.5% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
30
Маццокки
Паскуале
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
3
Брадарич
Домагой
99
Ленговски
Матеуш
18
Кулибали
Лассана
33
Чауна
Лум
10
Диа
Булайе
87
Кандрева
Антонио
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Салернитана
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Наполи

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
К
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 (1) 0.27
Кандрева Антонио 2 0.18
Кабрал Жоване 1 0.09
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Иквуемеси Чуквубуикем 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.55
Политано Маттео 5 (1) 0.45
Кварацхелия Хвича 3 0.27
Распадори Джакомо 3 0.27
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.18
Ди Лоренцо Джованни 1 0.09
Симеоне Джованни 1 0.09
Эстигор Лео 1 0.09
Элмас Эльиф 1 0.09
Гаэтано Джанлука 1 0.09
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Маджоре Джулио 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 3 0
Каюсте Йенс 3 0
Натан 1 1
Руй Мариу 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Наполи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Салернитана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
8
Салернитана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Наполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
6
43%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

6
24
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
17%
5
21%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
2
33%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
5
23%
2
17%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
9
41%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0
Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2
Наполи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2

Результаты матчей

Салернитана
Наполи

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
3.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Салернитана 0.8% (1)
    X 1.6% (2)
    Наполи 97.5% (119)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:2 Наполи

    Исход игры
    Салернитана
    0.8% (1)
    Ничья
    1.6% (2)
    Наполи
    97.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.75% (59)
    Меньше
    48.25% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (52)
    Нет
    54.39% (62)
    Популярный счёт
    0:2 Наполи
    36.1% (44)
    1:2 Наполи
    27% (33)
    1:3 Наполи
    13.9% (17)
    0:1 Наполи
    8.2% (10)
    0:3 Наполи
    6.6% (8)
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