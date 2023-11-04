Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаDanish Farooq Bhat
18' Желтая карточкаПардо Хосе Антонио
22' Желтая карточкаКхабра Харманджот
24' Желтая карточкаКотал Притам
0:1
32' ГолДайсуке Сакай
48' Желтая карточкаХормипам Руива
74' Желтая карточкаСиверио Хавьер
0:1
85' Не забитый пенальтиCleiton Silva
87' Желтая карточкаДиамантакос Димитрис
0:2
88' ГолДиамантакос Димитрис
89' Вторая желтая карточкаДиамантакос Димитрис
1:2
90' ПенальтиCleiton Silva
90'+10
Ход матча
24'
32'
0:1
48'
74'
85'
0:1
88'
90'
1:2
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
29
Сингх
Наорем
20
Котал
Притам
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Nanda KumarПолузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
-
-
82 P V Vishnu
-
19 Hijazi Maher
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
14 Kwame PeprahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Dauwen
История личных встреч
Ист Бенгал
Керала Бластерс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|3 (1)
|0.6
|Сингх Наорем
|2
|0.4
|Nanda Kumar
|0
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луна Адриан
|3
|0.5
|Диамантакос Димитрис
|2
|0.33
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.33
|Дайсуке Сакай
|1
|0.17
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|2
|0
|Сингх Наорем
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|3
|0
|Диамантакос Димитрис
|1
|1
|Danish Farooq Bhat
|2
|0
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Дринчич Милош
|0
|1
|Prabir Das
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Rahul Kannoly Praveen
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Huidrom Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Керала Бластерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Керала Бластерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Керала Бластерс
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Керала Бластерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
33
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3