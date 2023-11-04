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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ист Бенгал
1:2
Конец матча
Керала Бластерс
0'
11' Желтая карточка
Danish Farooq Bhat
18' Желтая карточка
Пардо Хосе Антонио
22' Желтая карточка
Кхабра Харманджот
24' Желтая карточка
Котал Притам
0:1
32' Гол
Дайсуке Сакай
48' Желтая карточка
Хормипам Руива
74' Желтая карточка
Сиверио Хавьер
0:1
85' Не забитый пенальти
Cleiton Silva
87' Желтая карточка
Диамантакос Димитрис
0:2
88' Гол
Диамантакос Димитрис
89' Вторая желтая карточка
Диамантакос Димитрис
1:2
90' Пенальти
Cleiton Silva
90'+10
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
5
Lalchungnunga
4
Пардо
Хосе
Антонио
17
Десай
Мандар
Рао
11
Nanda
Kumar
21
Креспо
Сауль
7
Кхабра
Харманджот
29
Сингх
Наорем
10
Cleiton
Silva
99
Сиверио
Хавьер
31
Sachin
Suresh
3
Sandeep
Singh
20
Котал
Притам
4
Хормипам
Руива
50
Huidrom
Singh
21
Дайсуке
Сакай
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
9
Диамантакос
Димитрис
Ист Бенгал
Керала Бластерс

История личных встреч

Ист Бенгал
Керала Бластерс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:1
СИ
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 3 (1) 0.6
Сингх Наорем 2 0.4
Nanda Kumar 0 0
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луна Адриан 3 0.5
Диамантакос Димитрис 2 0.33
Danish Farooq Bhat 2 0.33
Дайсуке Сакай 1 0.17

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 2 0
Сингх Наорем 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Souvik Chakraborty 1 0
Креспо Сауль 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 3 0
Диамантакос Димитрис 1 1
Danish Farooq Bhat 2 0
Сингх Джаксон 2 0
Дринчич Милош 0 1
Prabir Das 1 0
Котал Притам 1 0
Rahul Kannoly Praveen 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Sandeep Singh 1 0
Huidrom Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Керала Бластерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Ист Бенгал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Керала Бластерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1
Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0
Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Керала Бластерс

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Керала Бластерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
3.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
4.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Ист Бенгал
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
12.
Пенджаб
 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пенджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
9.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
10.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
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