Тур: 10. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Helder Malheiro
0'
25' Желтая карточкаРибейру Рубен
41' Желтая карточкаЛамейраш Рубен
44' Желтая карточкаОтаменди Николас
Ход матча
25'
41'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Круз
Сандру
77
Коррея
Жоау
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
11 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Бенфика
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3.75
1.25
Среднее время на гол
24
72
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|0.7
|Виктор Пауло
|1
|0.1
|Коррея Жоау
|1
|0.1
|Ланга Бруну
|1
|0.1
|Круз Сандру
|1
|0.1
|Пинью Педро
|1
|0.1
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.5
|Силва Рафа
|3
|0.3
|Муса Петар
|3
|0.3
|Нерес Давид
|1
|0.1
|Эурснес Фредрик
|1
|0.1
|Кекчю Оркун
|1
|0.1
|Мариу Жоау
|1
|0.1
|Бах Александр
|1
|0.1
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.1
|Силва Антониу
|1
|0.1
|Невеш Жоау
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|5
|2
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Виктор Пауло
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Санка Леандру
|2
|0
|Витория Стивен
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Силва Антониу
|2
|0
|Невеш Жоау
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
Шавиш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бенфика
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
2
7
Шавиш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Бенфика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
16
2
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
5
31%
1
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90
Забито
12
18
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
5
42%
4
22%
76-90
Пропущено
26
9
16 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
6
23%
1
11%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
5
19%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2
Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0
Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4
Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3
Результаты матчей
Шавиш
Бенфика
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
5:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
63
18
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|21 - 18
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 0:0 Бенфика
Исход игры
Шавиш
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Бенфика
99.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
35.96% (41)
Нет
64.04% (73)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
44.8% (52)
1:2 Бенфика
19.8% (23)
0:1 Бенфика
12.1% (14)
1:3 Бенфика
11.2% (13)
0:3 Бенфика
5.2% (6)
1:4 Бенфика
3.4% (4)
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