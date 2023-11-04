Тур: 10. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Зрители: 8271 Главный судья: Helder Malheiro
0'
25' Желтая карточкаРибейру Рубен
41' Желтая карточкаЛамейраш Рубен
44' Желтая карточкаОтаменди Николас
0:1
59' ГолЭурснес Фредрик
75' Желтая карточкаВиктор Пауло
77' Желтая карточкаЛанга Бруну
80' Красная карточкаМорену Жоау
0:2
80' ПенальтиМариу Жоау
87' Желтая карточкаСилва Антониу
89' Желтая карточкаАбасс Исса
90' Undefined phrase: football_event_Муса Петар
90'+10
Ход матча
25'
41'
44'
59'
0:1
75'
77'
80'
80'
0:2
83'
87'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Круз
Сандру
77
Коррея
Жоау
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
11 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Бенфика
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3.75
1.25
Среднее время на гол
24
72
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|0.7
|Виктор Пауло
|1
|0.1
|Коррея Жоау
|1
|0.1
|Ланга Бруну
|1
|0.1
|Круз Сандру
|1
|0.1
|Пинью Педро
|1
|0.1
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.5
|Силва Рафа
|3
|0.3
|Муса Петар
|3
|0.3
|Эурснес Фредрик
|2
|0.2
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.2
|Нерес Давид
|1
|0.1
|Кекчю Оркун
|1
|0.1
|Бах Александр
|1
|0.1
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.1
|Силва Антониу
|1
|0.1
|Невеш Жоау
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|5
|2
|Виктор Пауло
|5
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Ланга Бруну
|2
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Витория Стивен
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Невеш Жоау
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
Шавиш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
2
7
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Бенфика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
3
23%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
16
2
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
5
31%
1
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
5
42%
5
25%
76-90
Пропущено
28
9
16 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
6
21%
1
11%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
6
21%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2
Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0
Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4
Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3
Результаты матчей
Шавиш
Бенфика
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
5:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
73
19
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 17
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|21 - 18
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 0:2 Бенфика
Исход игры
Шавиш
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Бенфика
99.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
35.96% (41)
Нет
64.04% (73)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
44.8% (52)
1:2 Бенфика
19.8% (23)
0:1 Бенфика
12.1% (14)
1:3 Бенфика
11.2% (13)
0:3 Бенфика
5.2% (6)
1:4 Бенфика
3.4% (4)
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