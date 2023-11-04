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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 8271 Главный судья: Helder Malheiro
Шавиш
0:2
Конец матча
Бенфика
0'
25' Желтая карточка
Рибейру Рубен
41' Желтая карточка
Ламейраш Рубен
44' Желтая карточка
Отаменди Николас
0:1
59' Гол
Эурснес Фредрик
75' Желтая карточка
Виктор Пауло
77' Желтая карточка
Ланга Бруну
80' Красная карточка
Морену Жоау
0:2
80' Пенальти
Мариу Жоау
87' Желтая карточка
Силва Антониу
89' Желтая карточка
Абасс Исса
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Муса Петар
90'+10

Ход матча

25'
Рибейру Рубен
 
41'
Ламейраш Рубен
 
44'
 
Отаменди Николас
46'
 
Кабрал Артур
Гуэдеш Гонсалу
58'
Виктор Пауло
Ламейраш Рубен
 
59'
0:1
Эурснес Фредрик
68'
Карраса Моура
Коррея Жоау
 
68'
Абасс Исса
Санка Леандру
 
71'
 
Тенгстедт Каспер
Ди Мария Анхель
75'
Виктор Пауло
 
77'
Ланга Бруну
 
80'
Морену Жоау
 
80'
0:2
Мариу Жоау
83'
 
Шикинью Франциску
Мариу Жоау
83'
 
Муса Петар
Силва Рафа
85'
Гимарайнш Рикарду
Рибейру Рубен
 
85'
Алвес Даниэль
Теофилус Тибанг
 
87'
 
Силва Антониу
89'
Абасс Исса
 
90'
 
Муса Петар
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Шавиш 0% (0)
X 0.9% (1)
Бенфика 99.1% (115)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
6
Теофилус
Тибанг
33
Круз
Сандру
77
Коррея
Жоау
28
Нвакали
Келечи
20
Рибейру
Рубен
5
Ланга
Бруну
22
Ламейраш
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
10
Санка
Леандру
1
Трубин
Анатолий
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
8
Эурснес
Фредрик
11
Ди
Мария
Анхель
17
Гуэдеш
Гонсалу
27
Силва
Рафа
Шавиш
3-4-3
Бенфика
3-4-3

История личных встреч

Шавиш
Бенфика

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3.75
1.25

Среднее время на гол

24
72

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 (1) 0.7
Виктор Пауло 1 0.1
Коррея Жоау 1 0.1
Ланга Бруну 1 0.1
Круз Сандру 1 0.1
Пинью Педро 1 0.1
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Санка Леандру 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.5
Силва Рафа 3 0.3
Муса Петар 3 0.3
Эурснес Фредрик 2 0.2
Мариу Жоау 2 (1) 0.2
Нерес Давид 1 0.1
Кекчю Оркун 1 0.1
Бах Александр 1 0.1
Тенгстедт Каспер 1 0.1
Силва Антониу 1 0.1
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 5 2
Виктор Пауло 5 0
Рибейру Рубен 3 1
Ланга Бруну 2 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Витория Стивен 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Абасс Исса 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Силва Антониу 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Невеш Жоау 2 0
Муса Петар 0 1
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Шавиш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
2
Шавиш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

2
7
Шавиш
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Бенфика
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

16
2
11 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
5
31%
1
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
5
42%
5
25%
76-90

Пропущено

28
9
16 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
6
21%
1
11%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
6
21%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2
Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0
Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4
Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3

Результаты матчей

Шавиш
Бенфика

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

5:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
7
3
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 10 3 2 5 21 - 18 11
12.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
13.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
5.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
7.
Фамаликан
 0:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Отаменди Николас сейчас получил желтую
    • 41'
      Ламейраш Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Рибейру Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Шавиш 0% (0)
    X 0.9% (1)
    Бенфика 99.1% (115)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 0:2 Бенфика

    Исход игры
    Шавиш
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Бенфика
    99.1% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    35.96% (41)
    Нет
    64.04% (73)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    44.8% (52)
    1:2 Бенфика
    19.8% (23)
    0:1 Бенфика
    12.1% (14)
    1:3 Бенфика
    11.2% (13)
    0:3 Бенфика
    5.2% (6)
    1:4 Бенфика
    3.4% (4)
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