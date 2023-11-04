Тур: 11. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолОнуачу Пол
32' Желтая карточкаАкайдин Самет
45' Желтая карточкаЭгрибайят Ирфан Джан
0:2
46' ГолОздемир Берат
0:3
47' ГолПепе Николя
52' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
1:3
61' ПенальтиТадич Душан
68' Желтая карточкаЮксек Исмаил
78' Желтая карточкаВишча Эдин
78' Вторая желтая карточкаЮксек Исмаил
81' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
81' Желтая карточкаБакасетас Тасос
2:3
90' ПенальтиТадич Душан
90' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
90' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
90'+13
Ход матча
10'
0:1
32'
46'
0:2
47'
0:3
61'
1:3
62'
68'
78'
78'
81'
81'
89'
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 27
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
50
Айдин
Мехмет
29
Пепе
Николя
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фенербахче
Трабзонспор
25 матчей
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
37 матчей
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.4%
51.4%
16.2%
12 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.44
Среднее время на гол
68
62
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.28
0.74
Среднее время на гол
70
122
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.3
1.08
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
69
83
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|10
|0.91
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.55
|Кавечи Ирфан
|5
|0.45
|Тадич Душан
|4 (3)
|0.36
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.18
|Кинг Джошуа
|1
|0.09
|Джику Александер
|1
|0.09
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|4
|0.36
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.27
|Вишча Эдин
|2
|0.18
|Барди Энис
|2
|0.18
|Дестан Энис
|2
|0.18
|Денсвил Стефано
|1
|0.09
|Пепе Николя
|1
|0.09
|Бенкович Филип
|1
|0.09
|Оздемир Берат
|1
|0.09
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.09
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Трабзонспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
2
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
6
Фенербахче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Трабзонспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
5
26%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
4
21%
1
10%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
5
56%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
6
21%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
7
24%
2
11%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
1
10%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4
Результаты матчей
Фенербахче
Трабзонспор
Точный счет
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
38
47
110
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3