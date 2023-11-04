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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Фенербахче
2:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
10' Гол
Онуачу Пол
32' Желтая карточка
Акайдин Самет
45' Желтая карточка
Эгрибайят Ирфан Джан
0:2
46' Гол
Оздемир Берат
0:3
47' Гол
Пепе Николя
52' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
1:3
61' Пенальти
Тадич Душан
68' Желтая карточка
Юксек Исмаил
78' Желтая карточка
Вишча Эдин
78' Вторая желтая карточка
Юксек Исмаил
81' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
81' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
2:3
90' Пенальти
Тадич Душан
90' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
90' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
90'+13

Ход матча

10'
0:1
Онуачу Пол
(Вишча Эдин)
32'
Акайдин Самет
 
45'
Эгрибайят Ирфан Джан
 
46'
0:2
Оздемир Берат
47'
0:3
Пепе Николя
(Эмюр Абдулкадир)
52'
 
Элмалы Эврен Эрен
61'
Тадич Душан
1:3
62'
 
Трезеге
Пепе Николя
62'
 
Бакасетас Тасос
Эмюр Абдулкадир
68'
Юксек Исмаил
 
73'
 
Дестан Энис
Онуачу Пол
73'
Бачуайи Миши
Акайдин Самет
 
74'
Креспо Мигель
Зайц Миха
 
78'
 
Вишча Эдин
78'
Юксек Исмаил
 
80'
 
Фунтас Таксиархис
Вишча Эдин
80'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
Элмалы Эврен Эрен
80'
Мюлдюр Мерт
Джеко Эдин
 
81'
Кадыоглу Ферди
 
81'
 
Бакасетас Тасос
89'
Мор Эмре
Кавечи Ирфан
 
90'
Тадич Душан
2:3
90'
Осайи-Самуэль Брайт
 
90'
 
Чакыр Угурджан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 27
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдин
Самет
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
6
Менди
Батиста
29
Пепе
Николя
10
Эмюр
Абдулкадир
7
Вишча
Эдин
30
Онуачу
Пол
Фенербахче
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Трабзонспор

25 матчей

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

37 матчей

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.4%
51.4%
16.2%
12 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
3:1
К
1:3
К
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
КТ
1:0
С
0:3
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
К
3:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.44

Среднее время на гол

68
62

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.28
0.74

Среднее время на гол

70
122

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.3
1.08

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

69
83

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 10 0.91
Шиманьски Себастьян 6 0.55
Кавечи Ирфан 5 0.45
Тадич Душан 4 (3) 0.36
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.18
Кинг Джошуа 1 0.09
Джику Александер 1 0.09
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 4 0.36
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.27
Вишча Эдин 2 0.18
Барди Энис 2 0.18
Дестан Энис 2 0.18
Денсвил Стефано 1 0.09
Пепе Николя 1 0.09
Бенкович Филип 1 0.09
Оздемир Берат 1 0.09
Гюрпюз Гёктан 1 0.09
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Бекао Родриго 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Акайдин Самет 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Ismail Kartal 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бания Раян 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Трабзонспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
2
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
6
Фенербахче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Трабзонспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
5
26%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
6
21%
4
22%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
7
24%
2
11%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
1
10%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4

Результаты матчей

Фенербахче
Трабзонспор

Точный счет

2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
6
5
5
6
2.5
3
8
4
7
3.5
1
10
2
9
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 15 - 11 19
5.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
6.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Газиантеп
 Заявка 10 3 0 7 7 - 17 9
17.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
19.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Эгрибайят Ирфан Джан получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Вишча Эдин сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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