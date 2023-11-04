Тур: 27. Стадион: Брискеби. Главный судья: Нильсен Ола
0'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Хам-Кам
Викинг
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
2.5
Среднее время на гол
27
36
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
50
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.26
|Киркеволд Пол
|6
|0.22
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.15
|John Olav Norheim
|3
|0.11
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.07
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.07
|Бьёрло Мортен
|1
|0.04
|Кьяергор Оливер
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.41
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.37
|Свеннсен Сандер
|4
|0.15
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.15
|Д'Агостино Николас
|3
|0.11
|Танген Харальд
|3
|0.11
|Брекало Давид
|3
|0.11
|Язбек Патрик
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.07
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Сандберг Никлас
|1
|1
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Викинг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
4
Хам-Кам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Викинг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
34
8
Упущенные победы
6
29
Хам-Кам
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Викинг
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
37
12
Упущенные победы
12
33
Голы по времени матча
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
4
22%
7
37%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
5
31%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
6
38%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
6%
4
11%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
31%
1
3%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
1
6%
11
31%
61-75
5
31%
12
34%
76-90
Пропущено
36
23
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
6
17%
7
30%
76-90
Забито
34
54
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
9%
7
13%
1-15
3
9%
5
9%
16-30
8
24%
2
4%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
6
18%
14
26%
61-75
9
26%
19
35%
76-90
Пропущено
56
39
21 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
2
4%
4
10%
1-15
12
21%
9
23%
16-30
7
13%
5
13%
31-45
12
21%
4
10%
46-60
12
21%
4
10%
61-75
11
20%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1
Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Викинг
Точный счет
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
3
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
103
310
85
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
1115
1610
521
1016
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|69 - 34
|61
|2.
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|0:0
|27
|16
|5
|6
|54 - 39
|53
|4.
|26
|16
|4
|6
|47 - 29
|52
|5.
|26
|13
|5
|8
|56 - 34
|44
|6.
|26
|12
|3
|11
|44 - 40
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|50 - 43
|38
|8.
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|9.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|26
|9
|6
|11
|35 - 42
|33
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|0:0
|27
|8
|4
|15
|34 - 56
|28
|13.
|26
|6
|7
|13
|28 - 40
|25
|14.
|26
|6
|6
|14
|34 - 46
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|2.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|3.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|31 - 19
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|13.
|0:0
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6