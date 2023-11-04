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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Хам-Кам
0:0
Перерыв
Викинг
0'

Ход матча

16'
 
Свеннсен Сандер
Эукленн Сондре

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Викинг
4.36
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2.95
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Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
33
Aleksander
Melgalvis
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
17
Бьёрло
Мортен
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
8
Кьяергор
Оливер
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
22
Sondre
Klingen
Langaas
20
Паттинама
Шейн
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Сольбаккен
Маркус
25
Белл
Джо
19
Эукленн
Сондре
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Хам-Кам
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Викинг

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

Э
7:3
Э
1:2
Э
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
2.5

Среднее время на гол

27
36

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
50

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.26
Киркеволд Пол 6 0.22
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.15
John Olav Norheim 3 0.11
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.07
Конгсро Вегар 2 0.07
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.07
Бьёрло Мортен 1 0.04
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.41
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.37
Свеннсен Сандер 4 0.15
Бьёрсхоль Сондре 4 0.15
Д'Агостино Николас 3 0.11
Танген Харальд 3 0.11
Брекало Давид 3 0.11
Язбек Патрик 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Бьярнасон Биркир 2 0.07
Сольбаккен Маркус 2 0.07
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Сандберг Никлас 1 1
Адегбенро Самуэль 2 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Викинг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
4
Хам-Кам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Викинг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

34
8

Упущенные победы

6
29
Хам-Кам
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Викинг
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

37
12

Упущенные победы

12
33

Голы по времени матча

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
4
22%
7
37%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
5
31%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
6
38%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
1
6%
4
11%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
31%
1
3%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
1
6%
11
31%
61-75
5
31%
12
34%
76-90

Пропущено

36
23
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
6
17%
7
30%
76-90

Забито

34
54
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
9%
7
13%
1-15
3
9%
5
9%
16-30
8
24%
2
4%
31-45
5
15%
7
13%
46-60
6
18%
14
26%
61-75
9
26%
19
35%
76-90

Пропущено

56
39
21 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
2
4%
4
10%
1-15
12
21%
9
23%
16-30
7
13%
5
13%
31-45
12
21%
4
10%
46-60
12
21%
4
10%
61-75
11
20%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1
Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Викинг

Точный счет

2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
3
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
10
3
3
10
2.5
8
5
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
11
15
1.5
16
10
5
21
2.5
10
16
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 26 19 4 3 69 - 34 61
2.
Тромсё
 26 17 3 6 43 - 29 54
3.
Викинг
 0:0 27 16 5 6 54 - 39 53
4.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
5.
Молде
 26 13 5 8 56 - 34 44
6.
Лиллестрём
 26 12 3 11 44 - 40 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 26 9 6 11 35 - 42 33
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 0:0 27 8 4 15 34 - 56 28
13.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
14.
Волеренга
 26 6 6 14 34 - 46 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
2.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
3.
Викинг
 0:0 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Хам-Кам
 0:0 14 5 4 5 18 - 20 19
13.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 0:0 14 7 3 4 18 - 17 24
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
12.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
13.
Хам-Кам
 0:0 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Эукленн Сондре уходит с поля. Свеннсен Сандер выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Викинг
4.36
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2.95
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2.15
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