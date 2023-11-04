Тур: 27. Стадион: Брискеби. Главный судья: Нильсен Ола
0'
56' Желтая карточкаHalvor Roedoelen Opsahl
59' Желтая карточкаКиркеволд Пол
1:0
63' ГолМава Мозес
2:0
66' ГолКьяергор Оливер
81' Желтая карточкаAleksander Melgalvis
3:0
90' ГолJonas Enkerud
90'+7
Ход матча
59'
63'
1:0
66'
90'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 16
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Хам-Кам
Викинг
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
2.5
Среднее время на гол
27
36
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
50
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.26
|Киркеволд Пол
|6
|0.22
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.15
|John Olav Norheim
|3
|0.11
|Кьяергор Оливер
|2
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.07
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.07
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|1
|0.04
|Jonas Enkerud
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.41
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.37
|Свеннсен Сандер
|4
|0.15
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.15
|Д'Агостино Николас
|3
|0.11
|Танген Харальд
|3
|0.11
|Брекало Давид
|3
|0.11
|Язбек Патрик
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.07
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|4
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|4
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|Aleksander Melgalvis
|2
|0
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Сандберг Никлас
|1
|1
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Викинг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
4
Хам-Кам
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Викинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
34
8
Упущенные победы
6
29
Хам-Кам
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Викинг
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
37
12
Упущенные победы
12
33
Голы по времени матча
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
7
33%
3
16%
61-75
5
24%
7
37%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
5
26%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
7
37%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
1
6%
4
11%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
5
31%
1
3%
31-45
3
19%
5
14%
46-60
1
6%
11
31%
61-75
5
31%
12
34%
76-90
Пропущено
36
23
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
8
22%
2
9%
46-60
7
19%
3
13%
61-75
6
17%
7
30%
76-90
Забито
37
54
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
3
8%
7
13%
1-15
3
8%
5
9%
16-30
8
22%
2
4%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
8
22%
14
26%
61-75
10
27%
19
35%
76-90
Пропущено
56
42
21 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
2
4%
4
10%
1-15
12
21%
9
21%
16-30
7
13%
5
12%
31-45
12
21%
4
10%
46-60
12
21%
6
14%
61-75
11
20%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2
Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1
Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Викинг
Точный счет
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
3
8 раз 30%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
103
410
85
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
58
68
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
234
1215
1611
621
1017
126
225
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6