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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Аталанта
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 128
Аталанта 9.4% (12)
X 26.6% (34)
Интер Милан 64.1% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Интер Милан
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1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
90
Скамакка
Джанлука
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Аталанта
3-4-1-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Аталанта
Интер Милан

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

31 матч

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:2
К
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Среднее время на гол

67
84

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.06
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.71
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.4
Копмейнерс Тëн 3 0.3
Эдерсон Хонорато 3 0.3
Лукман Адемола 3 0.3
Де Кетеларе Шарль 1 0.1
Пашалич Марио 1 0.1
Сапата Дуван 1 0.1
Колашинац Сеад 1 0.1
Цортеа Надир 1 0.1
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (1) 1.1
Тюрам Маркус 4 0.4
Чалханоглу Хакан 3 (3) 0.3
Дюмфрис Дензел 2 0.2
Мхитарян Генрих 2 0.2
Димарко Федерико 1 0.1
Ачерби Франческо 1 0.1
Фраттези Давиде 1 0.1
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Барелла Николо 0 0
Аугусто Карлос 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Индзаги Симоне 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Интер Милан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14
Аталанта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
25%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

19
25
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
3
16%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
4
21%
8
32%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2
Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2
Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2

Результаты матчей

Аталанта
Интер Милан

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
2
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
5
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 18 - 8 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
5.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
3.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке субботнего игрового дня в итальянской Серии А нас ждет битва двух команд из верхней части турнирной таблицы, "Аталанты" и "Интера". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Соцца Симоне

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.1% пользователей.
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Прогнозы 128
Аталанта 9.4% (12)
X 26.6% (34)
Интер Милан 64.1% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Интер Милан
3.65
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3.70
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аталанта - Интер Милан

Исход игры
Аталанта
9.3% (12)
Ничья
27.1% (35)
Интер Милан
63.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (77)
Меньше
34.19% (40)
Обе команды забьют
Да
83.76% (98)
Нет
16.24% (19)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
41.1% (53)
1:1 Ничья
17.1% (22)
0:1 Интер Милан
10.1% (13)
2:2 Ничья
7.8% (10)
2:1 Аталанта
6.2% (8)
1:3 Интер Милан
2.3% (3)
0:2 Интер Милан
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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