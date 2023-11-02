Тур: 11. Стадион: Гевисс Стэдиум.
Позже
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Интер Милан
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
31 матч
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Среднее время на гол
67
84
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
2.06
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.71
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|4
|0.4
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.3
|Эдерсон Хонорато
|3
|0.3
|Лукман Адемола
|3
|0.3
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.1
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Сапата Дуван
|1
|0.1
|Колашинац Сеад
|1
|0.1
|Цортеа Надир
|1
|0.1
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|1.1
|Тюрам Маркус
|4
|0.4
|Чалханоглу Хакан
|3 (3)
|0.3
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.2
|Мхитарян Генрих
|2
|0.2
|Димарко Федерико
|1
|0.1
|Ачерби Франческо
|1
|0.1
|Фраттези Давиде
|1
|0.1
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
|Аугусто Карлос
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Интер Милан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
14
Аталанта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Интер Милан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
25%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
3
16%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
3
16%
4
16%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
4
21%
8
32%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2
Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2
Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2
Результаты матчей
Аталанта
Интер Милан
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
42
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|6 (3)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Эмполи
|Мале Юссеф
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Интер Милан
Исход игры
Аталанта
11.9% (5)
Ничья
31% (13)
Интер Милан
57.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
40.5% (17)
2:2 Ничья
14.3% (6)
1:1 Ничья
14.3% (6)
2:1 Аталанта
7.1% (3)
0:2 Интер Милан
4.8% (2)
0:1 Интер Милан
4.8% (2)
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