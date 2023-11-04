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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jose Bessa
Фамаликан
3:1
Второй тайм: 75'
Жил Висенте
0'
3' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
14' Желтая карточка
Мурило Коста
1:0
36' Гол
Са Гуштаву
2:0
44' Гол
Моура Франсишку
47' Желтая карточка
Шикинью
3:0
60' Гол
Шикинью
3:1
67' Гол
Домингес Максим
72' Желтая карточка
Нету Мартим

Ход матча

3'
 
Фильо Жозе Карлос
14'
 
Мурило Коста
36'
Са Гуштаву
(Родригес Хосе Луис)
1:0
44'
Моура Франсишку
2:0
47'
Шикинью
 
60'
Шикинью
(Моура Франсишку)
3:0
67'
3:1
Домингес Максим
(Фудзимото Канья)
67'
 
Мигель Монтейру
Роко Батурина
67'
 
Шаброль Тиджани
Уилсон Роан
71'
Аранда Оскар
Шикинью
 
72'
 
Нету Мартим
Прогнозы 116
Фамаликан 56% (65)
X 26.7% (31)
Жил Висенте 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фамаликан
Ничья
Жил Висенте
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31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
9
Араухо
Перейра
1
Винисиус
Оливейра
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
14
Уилсон
Роан
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
21
Роко
Батурина
Фамаликан
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Жил Висенте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.3
Отавио Эдмилсон 2 0.2
Моура Франсишку 1 0.1
Са Гуштаву 1 0.1
Шикинью 1 0.1
Де Хас Юстин 1 0.1
Аранда Оскар 1 0.1
Родригеш Афонсу 1 0.1
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.5
Депу 3 0.3
Фудзимото Канья 2 (1) 0.2
Коррея Фелиш 2 0.2
Тиба Педру 2 0.2
Роко Батурина 2 0.2
Шаброль Тиджани 2 0.2
Фильо Жозе Карлос 1 0.1
Перейра Габриэл 1 0.1
Уилсон Роан 1 0.1
Мурило Коста 1 (1) 0.1
Нету Мартим 0 0
Мигель Монтейру 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Кастро Пабло 2 2
Шикинью 2 1
Юссуф Зейду 3 0
Топич Мирко 3 0
Кадис Хондер 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Аранда Оскар 2 0
Сантос Натан 2 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 3 0
Гбане Мори 3 0
Коррея Фелиш 2 0
Рубен Мигель 1 0
Мурило Коста 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
15
Фамаликан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Жил Висенте
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
33%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
4
24%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
3
33%
4
19%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
2
25%
3
17%
61-75
1
13%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0

Результаты матчей

Фамаликан
Жил Висенте

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 23 - 17 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Фамаликан
 3:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Жил Висенте
 1:3 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Жил Висенте
 1:3 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
5.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Фамаликан
 3:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 3:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 1:3 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • 60'
    Г О О О О Л - Шикинью забивает с левой ноги!
  • 47'
    Шикинью из команды Фамаликан получает желтую после опасной игры.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Моура Франсишку забивает ударом с левой ноги!
  • 36'
    Родригес Хосе Луис сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Са Гуштаву правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 14'
    Мурило Коста получает желтую карточку за нырок
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Зе Карлош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Фамаликан 56% (65)
    X 26.7% (31)
    Жил Висенте 17.2% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фамаликан
    Ничья
    Жил Висенте
    2.01
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    3.50
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 3:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Фамаликан
    56% (65)
    Ничья
    26.7% (31)
    Жил Висенте
    17.2% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    2:1 Фамаликан
    18.1% (21)
    1:2 Жил Висенте
    12.1% (14)
    0:1 Жил Висенте
    3.4% (4)
    2:0 Фамаликан
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Фамаликан
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