Тур: 10. Стадион: Municipal 22 de Junho. Главный судья: Jose Bessa
3:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
14' Желтая карточкаМурило Коста
1:0
36' ГолСа Гуштаву
2:0
44' ГолМоура Франсишку
46' Желтая карточкаШикинью
3:0
60' ГолШикинью
3:1
67' ГолДомингес Максим
72' Желтая карточкаНету Мартим
82' Желтая карточкаСа Гуштаву
84' Желтая карточкаСантос Натан
90'+8
Ход матча
14'
36'
1:0
44'
2:0
46'
60'
3:0
67'
71'
72'
82'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
26
Рубен
Мигель
14
Уилсон
Роан
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фамаликан
Жил Висенте
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|3 (1)
|0.3
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.2
|Моура Франсишку
|1
|0.1
|Са Гуштаву
|1
|0.1
|Шикинью
|1
|0.1
|Де Хас Юстин
|1
|0.1
|Аранда Оскар
|1
|0.1
|Родригеш Афонсу
|1
|0.1
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|5 (1)
|0.5
|Депу
|3
|0.3
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.2
|Коррея Фелиш
|2
|0.2
|Тиба Педру
|2
|0.2
|Роко Батурина
|2
|0.2
|Шаброль Тиджани
|2
|0.2
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.1
|Перейра Габриэл
|1
|0.1
|Уилсон Роан
|1
|0.1
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.1
|Нету Мартим
|0
|0
|Мигель Монтейру
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Кастро Пабло
|2
|2
|Шикинью
|2
|1
|Юссуф Зейду
|3
|0
|Топич Мирко
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Кадис Хондер
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Перейра Габриэл
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Нету Мартим
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Рубен Мигель
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
15
Фамаликан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Жил Висенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
33%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
4
24%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
5
23%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
4
18%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
1
11%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Результаты матчей
Фамаликан
Жил Висенте
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 18
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Жил Висенте
|Домингес Максим
|5 (3)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 3:1 Жил Висенте
Исход игры
Фамаликан
56% (65)
Ничья
26.7% (31)
Жил Висенте
17.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
32.8% (38)
1:1 Ничья
24.1% (28)
2:1 Фамаликан
18.1% (21)
1:2 Жил Висенте
12.1% (14)
0:1 Жил Висенте
3.4% (4)
2:0 Фамаликан
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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