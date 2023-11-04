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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jose Bessa
Фамаликан
3:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
3' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
14' Желтая карточка
Мурило Коста
1:0
36' Гол
Са Гуштаву
2:0
44' Гол
Моура Франсишку
46' Желтая карточка
Шикинью
3:0
60' Гол
Шикинью
3:1
67' Гол
Домингес Максим
72' Желтая карточка
Нету Мартим
82' Желтая карточка
Са Гуштаву
84' Желтая карточка
Сантос Натан
90'+8

Ход матча

3'
 
Фильо Жозе Карлос
14'
 
Мурило Коста
36'
Са Гуштаву
(Родригес Хосе Луис)
1:0
44'
Моура Франсишку
2:0
46'
Шикинью
 
60'
Шикинью
(Моура Франсишку)
3:0
67'
3:1
Домингес Максим
(Фудзимото Канья)
67'
 
Мигель Монтейру
Роко Батурина
68'
 
Шаброль Тиджани
Уилсон Роан
71'
Аранда Оскар
Шикинью
 
72'
 
Нету Мартим
77'
 
Боас Кико Вилас
Бута Леонарду
79'
 
Лучано Томас
Фильо Жозе Карлос
79'
 
Felipe da Silva
Перейра Габриэл
80'
Де Хас Юстин
Михай Энеа
 
82'
Са Гуштаву
 
84'
Сантос Натан
 
86'
Кастро Пабло
Са Гуштаву
 
86'
Кадис Хондер
Родригес Хосе Луис
 
86'
Агиррегабириа Мартин
Араухо Перейра
 
Прогнозы 116
Фамаликан 56% (65)
X 26.7% (31)
Жил Висенте 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
10
Шикинью
9
Араухо
Перейра
1
Винисиус
Оливейра
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
14
Уилсон
Роан
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
21
Роко
Батурина
Фамаликан
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Жил Висенте

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.3
Отавио Эдмилсон 2 0.2
Моура Франсишку 1 0.1
Са Гуштаву 1 0.1
Шикинью 1 0.1
Де Хас Юстин 1 0.1
Аранда Оскар 1 0.1
Родригеш Афонсу 1 0.1
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 5 (1) 0.5
Депу 3 0.3
Фудзимото Канья 2 (1) 0.2
Коррея Фелиш 2 0.2
Тиба Педру 2 0.2
Роко Батурина 2 0.2
Шаброль Тиджани 2 0.2
Фильо Жозе Карлос 1 0.1
Перейра Габриэл 1 0.1
Уилсон Роан 1 0.1
Мурило Коста 1 (1) 0.1
Нету Мартим 0 0
Мигель Монтейру 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Кастро Пабло 2 2
Шикинью 2 1
Юссуф Зейду 3 0
Топич Мирко 3 0
Сантос Натан 3 0
Кадис Хондер 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Аранда Оскар 2 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Перейра Габриэл 4 0
Домингес Максим 4 0
Нету Мартим 3 0
Гбане Мори 3 0
Коррея Фелиш 2 0
Рубен Мигель 1 0
Мурило Коста 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Жил Висенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
15
Фамаликан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Жил Висенте
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
33%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
4
24%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
5
23%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
4
18%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
1
11%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0
Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0
Порту - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0

Результаты матчей

Фамаликан
Жил Висенте

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 0:1 Заявка 10 5 2 3 23 - 18 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
9.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
10.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
5.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
8.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9.
Брага
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 0:1 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
7.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Г О О О О Л - Домингес Максим забивает с левой ноги!
    • 60'
      Моура Франсишку сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Шикинью забивает с левой ноги!
    • 46'
      Шикинью из команды Фамаликан получает желтую после опасной игры.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Моура Франсишку забивает ударом с левой ноги!
    • 36'
      Родригес Хосе Луис сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Са Гуштаву правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 14'
      Мурило Коста получает желтую карточку за нырок
    • 3'
      Зе Карлош тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Фамаликан 56% (65)
    X 26.7% (31)
    Жил Висенте 17.2% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 3:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Фамаликан
    56% (65)
    Ничья
    26.7% (31)
    Жил Висенте
    17.2% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    2:1 Фамаликан
    18.1% (21)
    1:2 Жил Висенте
    12.1% (14)
    0:1 Жил Висенте
    3.4% (4)
    2:0 Фамаликан
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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