Тур: 11. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Сакки Хуан
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
80
Муса
Юнус
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
15
Йович
Лука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Аке МарлиПолузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Удинезе
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.28
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
56
39
Голов в среднем за матч
1.65
1.15
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|6 (3)
|0.6
|Пулишич Кристиан
|4
|0.4
|Леау Рафаэл
|3
|0.3
|Окафор Ноа
|2
|0.2
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.1
|Томори Фикайо
|1
|0.1
|Эрнандес Тео
|1
|0.1
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|2
|0.2
|Самарджич Лазар
|2
|0.2
|Товен Флорьян
|1 (1)
|0.1
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Томори Фикайо
|2
|1
|Муса Юнус
|3
|0
|Меньян Майк
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаселе Кристиан
|4
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Феррейра Жоау
|2
|0
|Перейра Роберто
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Результаты матчей
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
2
Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
18
5
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
4
22%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
2
11%
1
20%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1
Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1
Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2
Результаты матчей
Милан
Удинезе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Милан
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
64
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 19
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|Скамакка Джанлука
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|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Эмполи
|Мале Юссеф
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Удинезе
Исход игры
Милан
99.2% (127)
Ничья
0% (0)
Удинезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
34.19% (40)
Нет
65.81% (77)
Популярный счёт
2:0 Милан
44.5% (57)
2:1 Милан
23.4% (30)
1:0 Милан
14.1% (18)
3:1 Милан
5.5% (7)
4:1 Милан
1.6% (2)
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