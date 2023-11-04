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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Милан
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 126
Милан 99.2% (125)
X 0% (0)
Удинезе 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
28
Тиав
Малик
42
Флоренци
Алессандро
80
Муса
Юнус
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
15
Йович
Лука
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
37
Перейра
Роберто
7
Саксесс
Исаак
Милан
4-4-2
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Милан
Удинезе

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.28

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

56
39

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 6 (3) 0.6
Пулишич Кристиан 4 0.4
Леау Рафаэл 3 0.3
Окафор Ноа 2 0.2
Лофтус-Чик Рубен 1 0.1
Томори Фикайо 1 0.1
Эрнандес Тео 1 0.1
Калабрия Давиде 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 2 0.2
Самарджич Лазар 2 0.2
Товен Флорьян 1 (1) 0.1
Кабаселе Кристиан 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 3 1
Томори Фикайо 2 1
Муса Юнус 3 0
Меньян Майк 1 1
Флоренци Алессандро 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Крунич Раде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 4 0
Товен Флорьян 3 0
Ловрич Санди 1 1
Феррейра Жоау 2 0
Перейра Роберто 2 0
Перес Неуэн 2 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Удинезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
2
Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Удинезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

18
5
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
4
22%
2
40%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
2
11%
1
20%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1
Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1
Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2

Результаты матчей

Милан
Удинезе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Милан
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Фиорентина
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
8.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 10 2 1 7 3 - 19 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
6.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Аталанта Скамакка Джанлука 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Эмполи Мале Юссеф 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 11 тура Серии А между "Миланом" и "Удинезе" из Удине. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 6 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Милан.
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Прогнозы 126
Милан 99.2% (125)
X 0% (0)
Удинезе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Удинезе
1.49
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4.80
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8.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан - Удинезе

Исход игры
Милан
99.2% (127)
Ничья
0% (0)
Удинезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
34.19% (40)
Нет
65.81% (77)
Популярный счёт
2:0 Милан
44.5% (57)
2:1 Милан
23.4% (30)
1:0 Милан
14.1% (18)
3:1 Милан
5.5% (7)
4:1 Милан
1.6% (2)
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