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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
0:1
Первый тайм: 42'
Портимоненсе
0'
0:1
10' Гол
Энрике Педро

Ход матча

10'
0:1
Энрике Педро
(Кошта Гонсалу)
Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Портимоненсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Портимоненсе
6.85
7.00
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4.05
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Все Коэффициенты
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
33
Формига
Игор
18
Кошта
Гонсалу
8
Маурисио
Жозе
11
Карлинос
7
Джаспер
Силвестер
77
Варела
Хелио
37
Аморим
Рилдо
Брага
4-2-3-1
Портимоненсе
3-4-2-1

История личных встреч

Брага
Портимоненсе

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.44
1.3

Среднее время на гол

36
69

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.78

Среднее время на гол

128
115

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 7 0.7
Орта Рикарду 5 0.5
Джало Альваро 3 0.3
Орта Андре 2 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 (1) 0.2
Пицци Луиш 1 0.1
Руис Абель 1 0.1
Брума Арминду 1 0.1
Лопеш Рони 1 0.1
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Борха Кристиан 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.4
Каррильо Рони 2 0.2
Энрике Педро VI 2 0.2
Варела Хелио 2 0.2
Денер Клементе 1 0.1
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Руис Абель 2 0
Саласар Родриго 2 0
Джало Альваро 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Орта Рикарду 1 0
Матеус Лима 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 5 0
Карлинос 4 0
Кошта Гонсалу 1 1
Сержиу Паулу 2 0
Гуга 2 0
Аморим Рилдо 2 0
Алемао 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Релвас Филипе 2 0
Варела Хелио 2 0
Zinho 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Энрике Педро VI 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

14
2
Брага
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

16
3

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
1
20%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

23
13
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
10
43%
5
38%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
5
33%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2
Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Брага
Портимоненсе

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:4
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брага
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
4
1
2.5
1
4
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
7
5
4
2.5
1
8
3
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 0:1 Заявка 10 5 2 3 23 - 18 17
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
9.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
10.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
5.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
8.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9.
Брага
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 0:1 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 10 10
7.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 7 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Кошта Гонсалу сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Энрике Педро VI забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Портимоненсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Портимоненсе
6.85
7.00
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4.05
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Где смотреть матч Брага 0:1 Портимоненсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:1 Портимоненсе

Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
0.8% (1)
Портимоненсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
45.22% (52)
Нет
54.78% (63)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.8% (47)
2:1 Брага
33.9% (40)
1:0 Брага
10.2% (12)
3:1 Брага
5.9% (7)
3:0 Брага
2.5% (3)
3:2 Брага
1.7% (2)
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