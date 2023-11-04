Тур: 10. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Годиньо Луис
0:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
10'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
43
Алемао
33
Формига
Игор
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
37
Аморим
Рилдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
- Запасные игроки
-
88 Жоао ВикторЗащитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
99 ZinhoПолузащитник
- Нападающий
-
28 Luan Campos
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брага
Портимоненсе
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.44
1.3
Среднее время на гол
36
69
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.78
Среднее время на гол
128
115
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|7
|0.7
|Орта Рикарду
|5
|0.5
|Джало Альваро
|3
|0.3
|Орта Андре
|2
|0.2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2 (1)
|0.2
|Пицци Луиш
|1
|0.1
|Руис Абель
|1
|0.1
|Брума Арминду
|1
|0.1
|Лопеш Рони
|1
|0.1
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.4
|Каррильо Рони
|2
|0.2
|Энрике Педро VI
|2
|0.2
|Варела Хелио
|2
|0.2
|Денер Клементе
|1
|0.1
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|Джаспер Силвестер
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|1
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Джало Альваро
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Матеус Лима
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|5
|0
|Карлинос
|4
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|1
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Гуга
|2
|0
|Аморим Рилдо
|2
|0
|Алемао
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Релвас Филипе
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Zinho
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
14
2
Брага
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Портимоненсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
16
3
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
1
20%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
23
13
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
10
43%
5
38%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
5
33%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2
Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1
Результаты матчей
Брага
Портимоненсе
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:4
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брага
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
54
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 18
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|7 (1)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Жил Висенте
|Домингес Максим
|5 (3)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:1 Портимоненсе
Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
0.8% (1)
Портимоненсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
45.22% (52)
Нет
54.78% (63)
Популярный счёт
2:0 Брага
39.8% (47)
2:1 Брага
33.9% (40)
1:0 Брага
10.2% (12)
3:1 Брага
5.9% (7)
3:0 Брага
2.5% (3)
3:2 Брага
1.7% (2)
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