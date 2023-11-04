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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
6:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
0:1
10' Гол
Энрике Педро
42' Желтая карточка
Кошта Гонсалу
1:1
47' Гол
Орта Рикарду
2:1
52' Пенальти
Али Мохамед Альмоатасембеллах
58' Желтая карточка
Джало Альваро
3:1
59' Гол
Джало Альваро
82' Желтая карточка
Алемао
4:1
83' Пенальти
Банза Симон
5:1
87' Гол
Банза Симон
6:1
90' Гол
Банза Симон
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Энрике Педро
(Кошта Гонсалу)
42'
 
Кошта Гонсалу
47'
Орта Рикарду
(Брума Арминду)
1:1
52'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
2:1
58'
Джало Альваро
 
59'
Джало Альваро
(Банза Симон)
3:1
62'
 
Каррильо Рони
Аморим Рилдо
62'
 
Сек Мустафа
Кошта Гонсалу
62'
 
Zinho
Джаспер Силвестер
65'
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
 
66'
Пицци Луиш
Джало Альваро
 
75'
Моутинью Жоау
Саласар Родриго
 
76'
Карвалью Витор
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
82'
 
Алемао
83'
Банза Симон
4:1
85'
Орта Андре
Брума Арминду
 
85'
 
Адениран Деннис
Варела Хелио
85'
 
Luan Campos
Алемао
87'
Банза Симон
(Орта Андре)
5:1
90'
Банза Симон
6:1
Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Портимоненсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
33
Формига
Игор
18
Кошта
Гонсалу
8
Маурисио
Жозе
11
Карлинос
7
Джаспер
Силвестер
77
Варела
Хелио
37
Аморим
Рилдо
Брага
4-2-3-1
Портимоненсе
3-4-2-1

История личных встреч

Брага
Портимоненсе

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.44
1.3

Среднее время на гол

36
69

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.78

Среднее время на гол

128
115

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 (1) 1
Орта Рикарду 6 0.6
Джало Альваро 4 0.4
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.3
Орта Андре 2 0.2
Пицци Луиш 1 0.1
Брума Арминду 1 0.1
Руис Абель 1 0.1
Лопеш Рони 1 0.1
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Борха Кристиан 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.4
Каррильо Рони 2 0.2
Энрике Педро VI 2 0.2
Варела Хелио 2 0.2
Денер Клементе 1 0.1
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Джало Альваро 3 0
Руис Абель 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Орта Рикарду 1 0
Матеус Лима 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 5 0
Карлинос 4 0
Кошта Гонсалу 2 1
Алемао 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Гуга 2 0
Аморим Рилдо 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Релвас Филипе 2 0
Варела Хелио 2 0
Zinho 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Энрике Педро VI 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Портимоненсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

14
2
Брага
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Портимоненсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

16
4

Голы по времени матча

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
4
44%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Забито

15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
1
20%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

29
14
6 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
7%
3
21%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
1
3%
4
29%
31-45
8
28%
1
7%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
13
45%
5
36%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
5
24%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
3
17%
5
24%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2
Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Брага
Портимоненсе

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 100%

Точный счет

2:4
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брага
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
4
1
2.5
1
5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
2
8
6
4
2.5
1
9
4
6
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
6.
Боавишта
 Заявка 9 4 3 2 18 - 15 15
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
9.
Эштрела
 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
11.
Фаренсе
 Заявка 9 3 1 5 15 - 14 10
12.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
14.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
15.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Визела
 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Риу Аве
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
17.
Риу Аве
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
13.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Жил Висенте Домингес Максим 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Кошта Гонсалу получил желтую карточку от судьи
    Прогнозы 118
    Брага 97.5% (115)
    X 0.8% (1)
    Портимоненсе 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 6:1 Портимоненсе

    Исход игры
    Брага
    97.5% (115)
    Ничья
    0.8% (1)
    Портимоненсе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    39.8% (47)
    2:1 Брага
    33.9% (40)
    1:0 Брага
    10.2% (12)
    3:1 Брага
    5.9% (7)
    3:0 Брага
    2.5% (3)
    3:2 Брага
    1.7% (2)
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