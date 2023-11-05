Тур: 13. Стадион: Ян Брейдель.
0:3
Второй тайм: 76'
0'
15' Желтая карточкаАугустинссон Людвиг
25' Желтая карточкаДебаст Зено
35' Желтая карточкаРитс Матс
0:1
37' ГолДольберг Каспер
0:2
40' ГолДрейер Андерс
0:3
59' ГолСтруйкенс Марио
62' Желтая карточкаПопович Борис
69' Желтая карточкаМинда Алан
Ход матча
25'
35'
37'
0:1
40'
0:2
59'
0:3
62'
69'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
10
Гбоо
Янн
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
81 Dre Callens
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Андерлехт
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
28 матчей
25%
7.1%
67.9%
7 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
140
90
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.39
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|10 (1)
|0.77
|Сомерс Тибо
|2
|0.15
|Лопес Леонардо
|2
|0.15
|Минда Алан
|1
|0.08
|Олайгбе Казим
|1
|0.08
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|0.62
|Дрейер Андерс
|7
|0.54
|Струйкенс Марио
|3
|0.23
|Амузу Френсис
|3
|0.23
|Леони Тео
|1
|0.08
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Вертонген Ян
|1
|0.08
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Попович Борис
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Дилейни Томас
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Андерлехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Андерлехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
14
Серкль Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Андерлехт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
17%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
6
33%
2
9%
61-75
3
17%
5
23%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 10
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1
Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Андерлехт
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|3:0
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|12
|6
|5
|1
|19 - 13
|23
|4.
|0:3
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|5.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|23 - 12
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|8.
|13
|4
|5
|4
|14 - 20
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|7.
|0:3
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|0:3
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|7 (2)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5