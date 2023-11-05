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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:3
Конец матча
Андерлехт
0'
15' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
25' Желтая карточка
Дебаст Зено
35' Желтая карточка
Ритс Матс
0:1
37' Гол
Дольберг Каспер
0:2
40' Гол
Дрейер Андерс
0:3
59' Гол
Струйкенс Марио
62' Желтая карточка
Попович Борис
69' Желтая карточка
Минда Алан
90'+6
1
Варлесон
41
Сике
Уго
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
27
Nils
De
Wilde
3
Уткус
Эдгарас
10
Гбоо
Янн
6
Лемарешаль
Феликс
19
Олайгбе
Казим
9
Денкей
Кевин
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
25
Дилейни
Томас
29
Струйкенс
Марио
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Андерлехт

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

28 матчей

25%
7.1%
67.9%
7 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

140
90

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.39
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
74

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 10 (1) 0.77
Сомерс Тибо 2 0.15
Лопес Леонардо 2 0.15
Минда Алан 1 0.08
Олайгбе Казим 1 0.08
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Nils De Wilde 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 8 (1) 0.62
Дрейер Андерс 7 0.54
Струйкенс Марио 3 0.23
Амузу Френсис 3 0.23
Леони Тео 1 0.08
Н'Диайе Мусса 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Вертонген Ян 1 0.08
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Попович Борис 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Денкей Кевин 2 0
Варела Джордан 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Минда Алан 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 3 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Дилейни Томас 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
14
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Андерлехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
3
17%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
22%
6
24%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
6
33%
2
8%
61-75
3
17%
5
20%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2
Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1
Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Андерлехт

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
8.
Стандард
 1:0 13 5 4 4 15 - 14 19
9.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
15.
Вестерло
 13 2 4 7 15 - 23 10
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
3.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Стандард
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 0:1 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
4.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
5.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Стандард
 1:0 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Мехелен
 0:1 7 1 1 5 5 - 14 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Андерлехт Дрейер Андерс 7 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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