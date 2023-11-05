  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Люцерн
1:0
Перерыв
Грасcхоппер
0'
1:0
26' Гол
Teddy Okou
32' Желтая карточка
Симани Денис
37' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
45' Желтая карточка
Мабил Авер
45' Желтая карточка
Severin Ottiger

Ход матча

26'
Teddy Okou
(Дорн Пиус)
1:0
32'
Симани Денис
 
37'
 
Кристерс Тоберс
45'
 
Мабил Авер
45'
Severin Ottiger
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
3.80
4.50
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9.10
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Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
Люцерн
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

34 матча

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 13 побед

60 матчей

40%
33.3%
26.7%
24 победы 20 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
15 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

40%
38.3%
21.7%
24 победы 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.56
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.3
1.19

Среднее время на гол

69
75

Всего голов

85
72

Голов в среднем за матч

1.42
1.2

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 75%
Меньше 25%
15
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
16
Больше 27%
Меньше 73%
44
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.31
Шадер Софьян 3 0.23
Майер Макс 3 (1) 0.23
Яшари Ардон 2 0.15
Кадак Якуб 2 (1) 0.15
Дорн Пиус 1 0.08
Teddy Okou 1 0.08
Severin Ottiger 1 0.08
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 4 0.31
Giotto Morandi 2 0.15
Мабил Авер 2 0.15
Корбяну Теодор 1 (1) 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Бабунски Дориан 1 0.08
Феррейра Филипе 1 0.08
Дадашов Ренат 1 0.08
Брэдли Финк 1 0.08
Абраши Амир 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Фрыдек Мартин 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Яшари Ардон 2 0
Майер Макс 1 0
Хаас Николас 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 4 0
Абелс Дирк 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

2
6
Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Грасcхоппер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
5
36%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

20
20
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
20%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
5
25%
61-75
7
35%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1
Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1

Результаты матчей

Люцерн
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
3.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
4.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
5.
Люцерн
 1:0 13 6 3 4 18 - 19 21
6.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 0:1 13 3 2 8 15 - 20 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Люцерн
 1:0 7 5 1 1 12 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 0:1 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
6.
Люцерн
 1:0 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Грасcхоппер
 0:1 7 1 1 5 8 - 12 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Severin Ottiger получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Мабил Авер получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Кристерс Тоберс получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Симани Денис получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Дорн Пиус сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Teddy Okou бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Ничья
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3.80
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