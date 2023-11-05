Тур: 13. Стадион: Свисспорарена.
1:0
Перерыв
0'
1:0
26' ГолTeddy Okou
32' Желтая карточкаСимани Денис
37' Желтая карточкаКристерс Тоберс
45' Желтая карточкаМабил Авер
45' Желтая карточкаSeverin Ottiger
Ход матча
26'
1:0
32'
37'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
21
Мабил
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Люцерн
Грасcхоппер
34 матча
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 13 побед
60 матчей
40%
33.3%
26.7%
24 победы 20 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
15 побед 25 ничьих 20 побед
Второй тайм
40%
38.3%
21.7%
24 победы 23 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.56
1.21
Среднее время на гол
57
74
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.3
1.19
Среднее время на гол
69
75
Всего голов
85
72
Голов в среднем за матч
1.42
1.2
Тотал матчей
2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 75%
Меньше 25%
15
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
16
Больше 27%
Меньше 73%
44
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.31
|Шадер Софьян
|3
|0.23
|Майер Макс
|3 (1)
|0.23
|Яшари Ардон
|2
|0.15
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.15
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|Teddy Okou
|1
|0.08
|Severin Ottiger
|1
|0.08
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0.31
|Giotto Morandi
|2
|0.15
|Мабил Авер
|2
|0.15
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|Бабунски Дориан
|1
|0.08
|Феррейра Филипе
|1
|0.08
|Дадашов Ренат
|1
|0.08
|Брэдли Финк
|1
|0.08
|Абраши Амир
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Симани Денис
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|4
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
2
6
Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Грасcхоппер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
5
36%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Пропущено
20
20
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
20%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
5
25%
61-75
7
35%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1
Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1
Результаты матчей
Люцерн
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|25 - 11
|25
|2.
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|3.
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|5.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|6.
|12
|5
|1
|6
|21 - 21
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|25 - 29
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|21 - 21
|15
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 9
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|5.
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|6.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5